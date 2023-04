Lo Stabilimento Militare di Firenze ferma la produzione di cannabis terapeutica, Pastorino: “La destra cancella i diritti”

Genova. Il centro sperimentale statale interrompe la produzione della cannabis terapeutica perlomeno fino a giungo 2023: quello di Firenze è l’unico centro sperimentale statale per la produzione di cannabis terapeutica ad uso medico.

“Troviamo sintomatico che queste problematiche si evidenzino proprio adesso con un governo di centrodestra che sulla possibilità di utilizzare cannabis terapeutica ad uso medico si è sempre dimostrato particolarmente oscurantista. Ci sono partiti di centrodestra, fra cui Fratelli d’Italia, che quattro anni fa piuttosto di votar una mia mozione a sostengo della cannabis terapeutica (sottolineiamo che si tratta di un medicinale) sono usciti dall’aula del Consiglio Regionale”, commenta il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

“Da anni lotto nella società e in Consiglio Regionale contro questo pregiudizio – prosegue il Capogruppo in Consiglio Regionale di Linea Condivisa e Vice Presidente Commissione II – la Cannabis terapeutica si è dimostrata uno strumento efficace per gestire sia il dolore che si presenta in molte malattie sia le patologie neurovegetative ma anche per tenere a freno gli effetti collaterali derivanti dalle cure oncologiche. Per garantire l’efficacia delle cure è però necessario garantire anche la continuità delle stesse, cosa che qui in Italia non appare scontata sia per la limitata produzione che fino ad ora ha garantito lo stabilimento di Firenze sia perché i vari governi italiani non acquistano quantità sufficienti o dalla Bedrocan olandese o dalla Aurora canadese”.

“Oggi la decisione di sospendere l’unico centro di produzione statale rischia di rappresentare la “mazzata” finale per questo impianto e un disagio per migliaia di pazienti che nelle varie strutture sanitarie d’Italia utilizzavano la cannabis FM2 proveniente da Firenze – osserva il consigliere – Cosi salterà ancora una volta la continuità delle cure mettendo le persone in una situazione di disagio e difficoltà e in questo paese vincerà nuovamente un pensiero di destra oscurantista e antiscientifico che limiterà il diritto di curarsi, su prescrizione medica, con cannabis”.