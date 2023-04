Litiga con un altro clochard e gli aizza contro il cane corso che lo morde a un orecchio: arrestato 52enne

Genova. Lite animata ma fortunatamente senza gravi conseguenze questo pomeriggio in largo Fucine davanti alla Coop.

Due uomini, entrambi senza fissa dimora, hanno cominciato a litigare animatamente davanti all’ingresso del supermercato finché uno dei due non ha aizzato contro il rivale il suo cane, un simil corso, che ha morso il contendente a un orecchio e a un braccio. Lesioni di poco conto per fortuna visto che la vittima, un cittadino bulgaro è stato portato in ospedale in codice giallo e medicato.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che hanno cercato di consegnare il cane alla croce gialla, ma l’intervento non è stato affatto semplice. Un poliziotto si è preso un paio di zampate per fortuna senza riportare lesioni di rilievo.

Anche il proprietario del cane, un italiano di 52 anni, tuttavia ha fatto resistenza ai poliziotti e per questo è stato arrestato e domani sarà processato per direttissima. Il cane è stato poi affidato alla Croce gialla che lo porterà presumibilmente al canile di Montecontessa.