L’istituto Liceti di Rapallo “sconfina” anche nel 2023, seconda edizione del progetto Storie Sconfinate

Rapallo. Per il secondo anno consecutivo l’IISS “Fortunio Liceti” di Rapallo, in collaborazione con l’IISS “Capellini – Sauro” di La Spezia, organizza una serie di eventi relativi al fenomeno della migrazione e a come esso viene vissuto e percepito, nell’ambito del Progetto “STORIE SCONFINATE” (https://storiesconfinate.org/; https://www.facebook.com/storiesconfinate/): si tratta di un piano che ha come obiettivo l’ampliamento dello sguardo sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione, della memoria e dell’accoglienza; la sensibilizzazione e la riflessione sul fenomeno della migrazione, partendo dall’idea fondamentale per cui ci si vuole aprire all’altro perché non si vogliono vedere confini.

La dimensione narrativa è alla base del Progetto:

Le tue storie sono le mie.

“Raccontami” è una parola bellissima perché significa “racconta a me” ma anche “racconta me”. E allora raccontami. Porterò sempre con me le nostre

Storie Sconfinate.

Quest’anno è stata affidata alla realizzazione di un Passaporto per l’Umanità, una sorta di documento – realizzato in collaborazione con studentesse e studenti degli Istituti superiori Liceti e Capellini-Sauro e alunne e alunni delle scuole primarie dell’IC Quinto-Nervi di Genova, dell’IC Rapallo-Zoagli e dell’ IC “Don Lorenzo Milani” di La Spezia – che attesta l’impegno di chi lo possiede a rispettare i valori individuati dai giovani e riconosciuti come fondamentali per “essere umani”.

La settimana dal 17 al 21 aprile sarà densa di avvenimenti che coinvolgeranno cittadini e scolaresche di primarie, di secondarie di primo e secondo grado sia a La Spezia che a Rapallo, sia a Genova: conferenze, mostre fotografiche, seminari, laboratori, LARP; la crociera didattica da La Spezia a Santa Margherita e poi a Genova della goletta Oloferne dell’Associazione “La Nave di Carta” (https://www.navedicarta.it/); la cena solidale a La Spezia.

Uno dei momenti clou dell’iniziativa sarà mercoledì 19 aprile presso il Mu.MA di Genova (https://www.museidigenova.it/it/muma): l’equipaggio dell’Oloferne, formato da dieci studentesse e studenti, consegnerà copie del Passaporto per l’Umanità al Presidente ing. Nicoletta Viziano e al Direttore dottor Pierangelo Campodonico del Mu.MA. stesso. Alla cerimonia parteciperanno Tareke Brhane, Presidente del Comitato 3 ottobre (https://www.comitatotreottobre.it/) e Vito Fiorino – il soccorritore che, a Lampedusa, salvò 47 persone durante il terribile naufragio del 3 ottobre 2013, quando morirono 368 persone. L’ensemble di fiati diretto da Lorenzo Cimino e Paolo Gaviglio, dell’ISS Cardarelli – Liceo Musicale di La Spezia accompagnerà la manifestazione.

Per Rapallo gli eventi di maggior rilievo saranno quelli del 18 aprile, quando all’IISS Liceti verrà inaugurata la mostra fotografica “Lampedusa frontiera sud” a cura di Ilenia Monterosso, che nel 2006 è stata premiata nell’ambito del concorso fotografico Portfolio in Rocca 2006. Alla presentazione della mostra seguirà la relazione su “Migrazioni: pregiudizi e fake news” – a cura di Alberto Cassinelli e di alcuni studenti.

Altro evento assai significativo sarà quello del 20 aprile, quando Tareke Brhane e Vito Fiorino, insieme a rappresentanti di Amnesty International, incontreranno le studentesse e gli studenti dell’istituto

Le iniziative del 18 e del 20 aprile sono aperte anche alle altre scuole di Rapallo, compatibilmente con la capienza degli ambienti adibiti agli incontri.