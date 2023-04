Liste d’attesa, Gratarola a Pastorino: “Non sono mai state bloccate, lettera ribadisce metodo”

Genova. “Lo ribadisco: le liste per le prenotazioni non sono mai state chiuse. La lettera a cui fa riferimento il consigliere regionale Gianni Pastorino è un documento organizzativo interno che puntualizza e ribadisce le disposizioni operative da osservare”.

Così l’Assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica alla nota del consigliere di opposizione in merito alle liste d’attesa.

“Io sono responsabile di quello che dico e scrivo, non di quello che gli altri vogliono intendere – aggiunge Gratarola – dalla lettera inviata ai direttori generali di Asl e aziende ospedaliere nei giorni scorsi si evince chiaramente che si tratta della puntualizzazione di un metodo da seguire. Si precisa inoltre che esiste in Alisa una struttura ‘Gestione liste di attesa’ che ha in carico la vigilanza sistematica sulle situazioni di variazioni o sospensioni delle erogazioni delle prestazioni e delle prenotazioni di specialistica ambulatoriali”.

“In caso di sospensione motivata e approvata, va garantito all’utenza l’accesso alla prenotazione qualunque siano i tempi di attesa. Inoltre va garantito ai pazienti già prenotati il recupero della prestazione sospesa nel minor tempo possibile. Non siamo qui a negare le difficoltà nelle liste d’attesa, problema non solo ligure ma nazionale tanto che il Governo sta meditando misure straordinarie, ma abbiamo il dovere di mettere in campo e ribadire, come in questo caso, quali sono le procedure che contribuiscono ad arginare questo fenomeno”, conclude l’assessore.