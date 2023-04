L’Iren Genova Quinto supera il Catania, fa il record di punti e blinda playoff e settimo posto

Genova. Un lungo botta e risposta, ad inseguirsi una con l’altra prendendo alternativamente il sopravvento, poi nella seconda metà della gara lo sprint decisivo: l’Iren Genova Quinto batte 11-8 il Catania e conquista tre punti che le garantiscono la partecipazione ai playoff.

In più, la contemporanea sconfitta dell’Anzio con il Brescia garantisce alla formazione biancorossa anche il settimo posto in classifica. E non è tutto, perché con questi punti l’Iren Quinto raggiunge anche il suo record di sempre in Serie A1.

“Un bel traguardo, che ci dà soddisfazione – commenta il tecnico Luca Bittarello – ma dobbiamo continuare a macinare gioco e risultati, giocando per noi stessi con l’obiettivo di creare un’identità ben definita. Partite come queste ci danno proprio questa possibilità, e in più era un match complicato a livello emotivo perché è vero che la qualificazione matematica ai playoff è arrivata solo oggi, ma era nell’aria già da alcune settimane. Nonostante questo, non abbiamo abbassato la guardia e abbiamo reagito bene. Ora testa a Trieste”.

Il tabellino:

IREN GENOVA QUINTO – NUOTO CATANIA 11-8

(Parziali: 2-0, 1-4, 4-1, 4-3)

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma, Villa 1, G. Molina Rios, R. Ravina 2, A. Fracas 1, A. Nora 2, N. Figari 2, P. Mijuskovic 2, M. Gitto 1, J. Gambacciani, Valle. All. Bittarello.

NUOTO CATANIA: E. Caruso, M. Ferlito, N. Eskert, A. Gullotta 2, R. Torrisi, V. Nicolosi, G. Torrisi, S. Camilleri 2, G. De Freitas Guimaraes 1, A. Privitera 2, E. Russo 1, S. Catania, Calì. All. Dato.

Arbitri: Frauenfelder e Romolini.

Note. Uscito per limite di falli J. Gambacciani (Q) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Quinto 4/9 + un rigore e Catania 2/7 + un rigore.