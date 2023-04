L’Iren Genova Quinto chiude la stagione regolare battendo il Salerno

Genova. Ultima partita della regular season alla Marco Paganuzzi di Albaro per l’Iren Genova Quinto, che nella 25ª giornata del campionato di Serie A1 batte 14-6 la Rari Nantes Salerno, arrivando a quota 37 punti in classifica, dopo che da tempo i biancorossi avevano messo in cassaforte il settimo posto e la conseguente partecipazione ai playoff per la quinta piazza.

Partita combattuta solo nelle prime due frazioni, per quanto i padroni di casa siano sempre stati in vantaggio: poi nella seconda metà della gara Gitto e compagni mettono la freccia vincendo con un largo margine.

“Mi aspettavo che i miei ragazzi scendessero in vasca per dare tutto e vincere e così è stato – commenta il tecnico Luca Bittarello – e questo è successo nonostante i tre punti non fossero certo vitali per la nostra classifica, ma comunque lo erano per il morale e per arrivare con l’atteggiamento giusto ai playoff. Sono particolarmente contento per il primo gol di Augusto Massa in Serie A1: si tratta di un ragazzo che ho visto giocare quasi dieci anni fa in un Habawaba alla Sciorba insieme a Marco Paganuzzi e già all’epoca ci aveva fatto una buona impressione. Sono felice si stia costruendo un futuro qui”.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Check-Up Rari Nantes Salerno 14-6

(Parziali: 3-2, 2-2, 5-0, 4-2)

Iren Genova Quinto: F. Massaro, A. Massa 1, A. Di Somma 1, Villa 1, G. Molina Rios 3, R. Ravina 1, A. Fracas, A. Nora 4, N. Figari, P. Mijuskovic 3, M. Gitto, J. Gambacciani, Valle. All. Bittarello.

Check-Up Rari Nantes Salerno: Taurisano, M. Luongo, U. Esposito, C. Sanges 1, S. Maione, M. Tomasic 1, V. Gallo 4, G. Parrilli, Z. Bertoli, A. Barroso Macarro, D. Pica, G. Vassallo. All. Citro.

Arbitri: Colombo e Zedda.

Note. Usciti per limite di falli Massa (Q) e Sanges (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Genova Quinto 4/9, Salerno 3/6.