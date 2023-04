L’invasione delle auto sui sentieri: la denuncia dei volontari del Monte Gazzo

Genova. Con le prime vere belle giornate di sole, anche i sentieri intorno alla città iniziano a rivivere, accogliendo oltre ai soliti frequentatori ‘four season‘ anche decine di escursionisti e villeggianti. Non senza qualche problema.

Secondo quanto documentato questa mattina da Davide Pesce, volontario della MontegazzoOutdoor, l’associazione sportiva dilettantistica che da tempo si prende cura dei percorsi sulle alture di Sestri Ponente, l’invasione dei sentieri porta ad eccessi e veri e propri scempi: “Come tutti gli anni decine di auto sui sentieri che con cura e fatica stiamo cercando di preservare – commenta insieme alle foto – noi volontari ci prestiamo a pulire e tenere in ordine la rete escursionistica genovese e poi questa gente calpesta il tutto con le auto“.

Auto che vengono portate anche in aree evidentemente non carrabili piuttosto che percorrere a piedi qualche metro in più: “Dove sono le istituzioni? – si chiede Davide – Questo è solo l’inizio, e vedrete come troveremo questi bellissimi luoghi finite queste giornate”.