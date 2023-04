Linea del Campasso, Monica Russo (Pd): “Troppi punti cruciali da chiarire, serve una commissione specifica”

Genova. “Troppi punti cruciali ancora da chiarire e una quasi totale mancanza d’approfondimento del tema in consiglio comunale. Il tempo delle promesse è finito: sindaco e giunta portino garanzie ai cittadini e ai consiglieri, in una commissione specifica che manca da ben sei mesi, riguardo alla complessa vicenda della riattivazione dell’ultimo miglio del Terzo Valico sulla linea del Campasso a Sampierdarena, che prospetterà il passaggio di treni merci nel tratto di ferrovia che costeggia via Ardoino”, lo dichiara Monica Russo, consigliera comunale di Genova (Pd).

“Quanto emerso sul tema nella commissione in Regione del 30 marzo scorso lascia aperti ancora troppi punti interrogativi − sottolinea Russo − per questo il 31 marzo il comitato vie Ardoino e Landi ha chiesto ufficialmente un incontro all’amministrazione, mentre il 3 aprile in una lettera ho personalmente risollecitato la convocazione di una Commissione comunale entro 10 giorni”.

Le questioni aperte, precisa la consigliera, sono ancora molte: “Se, come emerso anche dalle ultime dichiarazioni del sindaco, il progetto definitivo della copertura di via Ardoino arriverà entro fine aprile, c’è il forte rischio di essere davanti all’ennesima decisione calata dall’alto, bypassando il consiglio comunale e chiedendo ai cittadini di accettare il tutto a scatola chiusa. Sono poi ancora sommari i ragguagli sul delicato tema delle demolizioni e dei conseguenti espropri e non è chiaro quando il Comune intenderà rendere noto il cronoprogramma preciso degli interventi e l’impatto che questi avranno sul quartiere, scongiurando sulla carta e non solo a parole il transito delle merci pericolose sulla linea del Campasso. E, infine, mancano informazioni puntuali sul tipo di copertura da realizzare: verrà mantenuta la quiete nella zona, come più volte richiesto dai cittadini?”.

Conclude Russo: “Dopo l’approvazione della mia mozione sul tema, che risale al 21 febbraio scorso, Sindaco e Giunta sono già venuti meno all’impegno di convocare entro marzo una Commissione consiliare ad hoc sul progetto, col coinvolgimento dei comitati dei cittadini. E’ una vicenda di cui mi sto occupando dall’inizio del ciclo amministrativo a Tursi, senza mai aver ricevuto riscontri soddisfacenti in aula: ora serve chiarezza e non c’è più tempo da perdere. E’ bene ricordare che la tratta, nella sola zona di via Ardoino, passa vicino a circa 40 edifici con circa 1100 abitazioni per 3000 abitanti e tra gli immobili interessati ci sono anche il Liceo Scientifico Fermi (600 persone tra alunni, docenti e personale) oltre alle scuole Montale e Don Bosco”.