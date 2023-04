Ligorna in dieci per 70 minuti, ma non molla: con Legnano finisce 2-2. Roselli: “Punto d’oro”

Genova. Finisce in pareggio la sfida tra Ligorna e Legnano in Serie D. Uomini di Mister Roselli in dieci uomini per quasi tutta la partita, ma capaci di trovare il vantaggio a fine primo tempo. Pari e vantaggio lilla nella ripresa, con rete del definitivo 2-2 da parte di Dellepiane a cinque dal termine.

LA CRONACA

Primo tempo avaro di occasioni da goal. Le due squadre si studiano fino al 18′, quando Arpino entra in area sulla sinistra e conclude, con la sfera che termina alta sopra a Atzori. Al 20′ il momento che cambia la sfida, con l’espulsione diretta di Serra Sanchez per un contrasto a centrocampo, con le veementi proteste dei Biancoblù. Il ritmo della sfida non decolla ma, quando tutto sembra condurre alle reti inviolate a fine primo tempo, ci pensa Gerbino a portare in vantaggio i suoi. Al primo minuto di recupero botta da parte colpo al volo da dentro l’area, deviazione e palla in rete alle spalle di Ravanelli. Si va così all’intervallo sul risultato di 1-0.

Nel secondo tempo il ritmo di gioco non decolla ma il Legnano trova prima il pari al 71′ e poi il vantaggio al 77′, sempre con due incornate di testa prima di Mamadou Koné e poi di Banfi. La partita sembra così indirizzarsi verso la vittoria lilla ma il Ligorna non muore mai. È Dellepiane a trovare il pari con un tap-in in area che regala così un punto d’oro al Ligorna, difeso da Atzori al 90′, smanacciando la conclusione direttamente da calcio d’angolo di Felici. Un punto per parte al Ligorna.

I COMMENTI POST PARTITA

“Assolutamente una partita tostissima, forse la più difficile affrontata quest’anno perché siamo stati esemplari in inferiorità numerica per così tanto contro una squadra forte – dichiara Andrea Bacigalupo – Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo e siamo molto soddisfatti e contenti. Noi dobbiamo puntare al nostro obiettivo. Sarà un mese di fuoco, molto duro e tosto anche perché si alzeranno le temperature e sarà difficile entrare in campo, ma ce la metteremo tutta”.

D’accordo Luca Dellepiane: “Sicuramente una partita molto strana e difficile perché siamo rimasti in dieci quasi tutto il tempo e ci sono state situazioni in cui anche loro avrebbero potuto rimanere in dieci. Non è stato così e quindi abbiamo dovuto combattere fino alla fine. Un punto comunque guadagnato. Se ho segnato così spesso in carriera? In realtà non tantissimo ma quest’anno fortunatamente sia in coppa che in campionato ho segnato. Sono contento e speriamo di continuare. Ora ci saranno partite difficilissime, quasi delle finali, a partire da quella del Sestri Levante in cui dobbiamo mantenere il risultato”.

Per mister Giorgio Roselli, quello conquistato con il Legnano è “punto d’oro”: “Questi ragazzi continuano a stupirmi, oggi hanno fatto una partita incredibile, in dieci quasi per tutta la partita ingiustamente. Non so più cosa dire su alcune decisioni. Le accettiamo tutte ma sono cose che in questo mondo non dovrebbero esistere. Comunque questi ragazzi poi sono andati prima sull’1-1, poi sono andati sotto e hanno avuto al forza in dieci di rimontare una partita contro una squadra forte. Continuano a fare quello che fanno dal primo giorno. Eravamo partiti per fare un campionato, diciamo, di centro classifica, tirandoci fuori il prima possibile dalla zona retrocessione. Invece questi ragazzi continuano a rimanere tra le prime cinque e speriamo di rimanerci fino alla fine, cosa che sarebbe un miracolo sportivo”.