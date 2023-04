Le offerte telefonia mobile da utilizzare al posto di una connessione fissa

Grazie al miglioramento delle velocità di navigazione e della stabilità di rete, oggi una connessione di rete mobile può in tutto e per tutto sostituire un collegamento di rete fissa. Anche tenendo conto del fatto che il territorio di Genova ha un’ottima copertura 5G, chi ha bisogno di navigare a casa può prendere in considerazione diverse offerte internet mobile anziché attivare una linea fissa.

Tariffe solo dati: tanti giga per navigare con la massima flessibilità

Le tariffe mobile solo dati sono la prima alternativa alla rete fissa da prendere in considerazione. In questo caso gli operatori di telefonia forniscono una SIM abilitata alla navigazione internet che contiene un certo quantitativo di giga.

È possibile scegliere tra tariffe che si rinnovano mese per mese oppure optare per una SIM con un pacchetto di giga da usare nell’arco di un determinato periodo di tempo. Grazie alla prima soluzione si possono ottenere fino a 300 giga mensili, da poter usare dove e quando si preferisce. Nel secondo caso, invece, si sottoscrive un’offerta che ha una validità limitata nel tempo – solitamente fino a 3 mesi – e i giga potranno essere usati in modo flessibile nell’arco di questo periodo.

Le SIM solo dati sono un’ottima soluzione sia per chi ha bisogno di un punto di accesso internet fisso sia per chi desidera usare la connessione sia in casa sia in mobilità. Si può inserire la SIM, infatti, in un modem WiFi portatile oppure in una chiavetta internet.

Tariffe voce e dati: giga e telefonate per comunicare al meglio

Dal momento che le tariffe voce e dati includono sempre più giga, possono essere una valida soluzione per chi vuole navigare anche a casa senza avere una rete fissa. In un caso del genere l’opzione migliore è attivare un piano tariffario con giga illimitati. Spesso queste offerte permettono di navigare senza limitazioni sia in termini di quantità di traffico sia in termini di velocità e supportano la connessione di più dispositivi in contemporanea.

Le tariffe con giga illimitati sono molto comode per chi ha bisogno di avere una rete internet sempre disponibile, ma hanno anche un canone importante. Se si vogliono tenere bassi i costi si possono valutare le tariffe voce e dati con un pacchetto di giga limitato. Queste offerte permettono di avere fino a 230 GB mensili e, grazie alla modalità hotspot, si può condividere la connessione dal proprio smartphone verso altri dispositivi come tablet o computer.

Stabilire con precisione di quanti giga si ha bisogno durante il mese non è sempre facile. Per questo motivo, può essere utile attivare una delle offerte di telefonia mobile che permettono di rinnovare in anticipo il piano mensile in caso di esaurimento dei giga.

Come trovare la soluzione giusta per le proprie esigenze

Per riuscire a trovare la tariffa di telefonia mobile perfetta per sostituire la rete fissa di casa è necessario considerare vari aspetti. Innanzitutto, capire qual è l’uso che si fa di internet e di quanti giga si ha bisogno. Chi naviga soltanto per controllare le notizie, per consultare i social network o per gestire la posta elettronica può attivare uno dei piani tariffari degli operatori low cost con un pacchetto di 100 o di 150 giga al mese, ad esempio.

Chi usa internet da più dispositivi e svolge attività che consumano una grande quantità di dati, come le videochiamate o lo streaming audio e video, può orientarsi verso le tariffe con almeno 200 GB al mese oppure verso le offerte con giga illimitati.

Altri aspetti importanti da considerare sono la velocità di navigazione definita dall’operatore e gli eventuali dispositivi inclusi nell’offerta, come chiavette per PC o modem portatili.

Per verificare la convenienza delle diverse alternative a disposizione e individuare la soluzione più adatta per le proprie necessità ci si può affidare al comparatore di SOStariffe.it. Grazie al confronto tra le proposte di più operatori si possono verificare le caratteristiche dei piani di telefonia mobile e scegliere quello in grado di sostituire al meglio la connessione fissa.