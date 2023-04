Le nuove paline Amt dividono gli utenti, l’azienda: “Sono coerenti e identificabili da tutti”

Genova. Dov’è il capolinea del 14? In piazzale Brigata Volante Severino. E quello del 18? In viale Benedetto XV. Prendiamo una linea collinare? Ad esempio l’86, che si arrampica fino in piazza Armando Grosso. Può sembrare una descrizione un po’ cervellotica da stradario cittadino, ma è in base a questa logica che Amt sta sostituendo le paline informative alle fermate. Un criterio di uniformità e coerenza, come spiega l’azienda in risposta alle tante critiche e segnalazioni che abbiamo raccolto in questi giorni e che molti utenti hanno già affidato alle lamentele via social.

La differenza è ben visibile soprattutto per le vecchie paline formato large, quelle che riportavano i cartelli delle linee in verticale con l’elenco delle principali fermate. Quelle rimaste in vita hanno i mesi contati perché Amt le sta sostituendo gradualmente col nuovo modello rettangolare che riflette lo schema grafico di tutto il materiale informativo: ogni linea è rappresentata da un numero in un rettangolo colorato che identifica la zona della città (rosso per il Ponente, azzurro per il centro, viola per il Levante giallo per la Valbisagno, verde per la Valpolcevera) e un altro rettangolo che contiene solo l’indicazione del capolinea.

Ed è qui che l’azienda ha deciso di darsi una linea univoca: il nome del quartiere viene indicato in piccolo in un angolino, mentre in evidenza, in grassetto maiuscolo, c’è il nome della strada. Quindi l’82 non va genericamente a “Quezzi”, ma a “Santa Maria”. Il 48 non va a “Molassana”, ma a “Boccardo”. Il 18 non va al pronto soccorso, ma a “Mosso”. Nomi di strade che però – fanno notare alcuni utenti – non tutti conoscono, mentre le varie zone e delegazioni della città sono più facilmente identificabili. Tutto questo al netto di alcuni errori, come il 683 diretto a Robino-Quezzi (in realtà via Robino è sulle alture di Marassi) che però l’azienda assicura di avere già corretto.

Eppure il principio ispiratore seguito da Amt è proprio l’opposto: “Il nuovo sistema al quale stiamo lavorando – spiega l’azienda a Genova24 – ha come scelta di fondo quella di adeguare i riferimenti dei capolinea delle linee bus alla toponomastica cittadina, per dare riferimenti che possano essere identificabili da tutti, soprattutto da coloro che non vi abitano e che consultano gli indirizzi e lo stradario per trovare i luoghi. Riteniamo che questo sia il modo corretto per dare informazioni precise di arrivo e destinazione. Il principio guida che ha orientato il progetto, quindi, è la coerenza con la toponomastica cittadina. Una volta ultimato, il progetto consentirà di avere un sistema parlante che renderà coerenti le informazioni tra tutti i supporti informativi oggi utilizzati dai nostri clienti”.

Inoltre, fa notare l’azienda, “cosa ugualmente essenziale nel progetto di restyling è stata la necessità di inserire nei quadri di fermata anche le linee extraurbane, non presenti prima della fusione se non su supporti a parte”. Anche queste seguono la stessa logica: ad esempio il 774 non va a Recco ma a “Ippolito d’Aste”. Il nome del comune rimane in alto a sinistra, difficile da notare per chi ha qualche problema di vista.

Altro problema segnalato nei giorni scorsi è la mancanza su alcune paline del codice per individuare la fermata sull’app di Amt, scritto solo in verticale con dimensioni pressoché invisibili. Anche in questo caso i tecnici stanno provvedendo ad applicare ovunque adesivi molto più visibili. Un handicap ancora più sentito da quando sono spariti gli orari e le indicazioni sui percorsi dalle bacheche (altra scelta contestata da gran parte dell’utenza).

“Dal punto di vista dei materiali – prosegue Amt – i nuovi quadri fermata sono realizzati in un materiale resistente, più durevole ma al tempo stesso più leggero da montare e più facile da manutenere e aggiornare. I supporti sono in alluminio e in formato standard che si acquista più facilmente e ad un prezzo più conveniente. Con il tempo, infatti, sono stati realizzati materiali che garantiscono più economicità e maggior resa complessiva“. Al momento non ci è dato sapere quanto sia stato speso per sostituirle, ma l’azienda assicura che le spese per l’aggiornamento della grafica sono pari a zero perché il lavoro è stato fatto interamente con risorse interne.

E se le paline informative si uniformano a un principio di coerenza, sebbene controverso, lo stesso non si può dire per le targhe elettroniche dei bus che seguono ancora logiche abbastanza differenti. In alcuni casi compare solo la via senza il quartiere (il 46 per via Donghi, il 47 per via Pinetti, il 17/ per via Ceccardi), in altri c’è solo il quartiere (il 14 per Prato), in altri ancora rimangono indicazioni semplificate ma generiche (l’82 per la chiesa di Quezzi, l’85 per la chiesa di Bavari).