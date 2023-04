Le mura di Bergamo: a Genova in prima visione il 27 aprile il documentario sulla città simbolo del Covid

Genova. Nell’ambito della rassegna Ovest.doc, giovedì 27 aprile, alle 18 al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando, 15) e alle 21.15 al Nickelodeon (via della Consolazione, 5r) sarà proiettato in prima visione per Genova Le Mura di Bergamo alla presenza del regista Stefano Savona.

Il film è un documentario che racconta la città di Bergamo durante e dopo la tragica primavera del 2020, quando divenne la zona italiana più colpita dalla pandemia di Covid-19.

Presentata al 73° festival di Berlino, l’opera si sofferma in modo particolare sulla “Montagnola”, uno spazio ricavato in un angolo di giardino dove la comunità ha potuto confrontarsi e provare a elaborare insieme il trauma vissuto.

Girato da Stefano Savona insieme ad alcuni suoi studenti del corso di documentario del Csc di Palermo, il film vuole “moltiplicare i punti di vista per provare a imbastire un racconto corale di una realtà sfaccettata e complessa, quella di una intera città che si ritrova da un giorno all’altro investita da una catastrofe imprevista e imprevedibile, nei confronti della quale ogni certezza si è sgretolata e ci si è scoperti totalmente impreparati”, dichiara l’autore nelle sue Note di Regia.

Stefano Savona è uno dei più importanti documentaristi italiani contemporanei le cui opere sono state presentate e premiati nei più prestigiosi festival internazionali. Tra i suoi lavori più conosciuti l’esordio nel lungometraggio Primavera in Kurdistan (premiato al Festival du Cinéma du Réel di Parigi e candidato al David di Donatello), Piombo fuso (vincitore del Premio Speciale della Giuria al Festival di Locarno), Tahir Liberation Square (presentato al Festival di Locarno) e La strada di Samouni (“miglior documentario alla alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2018), film ambientato a Gaza e che in alcuni momenti ricorre alle animazioni di Simone Massi.