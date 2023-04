Lavori di adeguamento sismico nelle scuole genovesi: “In caso di spostamento le classi non siano sciolte”

Genova. Da settembre 2023 in alcune strutture pubbliche che ospitano scuole dell’infanzia e asili nido comunali partiranno lavori di adeguamento sismico finanziati da fondi Pnrr. Nei giorni scorsi, in seguito a una commissione consiliare, erano stati molti i genitori a protestare per le inevitabili parziali o totali chiusure degli edifici scolastici. Oggi, sul tema, è stato votato all’unanimità in consiglio comunale un ordine del giorno presentato da due consigliere di minoranza, Cristina Lodi (Pd) e Mariajosé Bruccoleri (Genova Civica).

Il documento impegna il sindaco e la giunta affinché in caso di chiusura dei plessi scolastici le classi non vengano sciolte ma spostate così come sono attualmente costituite e quindi con gli stessi bambini. Si chiede anche che il corpo docenti venga mantenuto con la conservazione dell’attuale forza lavoro a tempo indeterminato e determinato e che in caso di chiusura i plessi ospitanti siano collocati vicino ed all’interno del quartiere di appartenenza e in maniera accorpata e non scorporata senza prevedere classi sovraffollate.

Sullo stesso tema, durante il consiglio di oggi, è stato affrontato anche il caso specifico del nido d’infanzia Fata Morgana, nel quartiere della Foce. Sia Bruccoleri sia Bertorello (Lega) hanno interrogato la giunta su quali siano le soluzioni messe in campo per ovviare al problema della chiusura della scuola, sempre per lavori Pnrr.

L’assessore ai Servizi scolastici Marta Brusoni ha ricordato che “i lavori sono importanti e necessari per rendere più sicure le scuole per i bambini e per chi ci lavora, visto che anche recentemente, con i terremoti registrati nell’entroterra, si è capito quanto sia importante l’adeguamento sismico”. Poi ha confermato che “sono in corso di studio soluzioni per il trasferimento del nido d’infanzia” e “una delle alternative possibile è quella di alcuni locali del Comune inutilizzati in corso Torino 58, nello stesso quartiere del Fata Morgana”.