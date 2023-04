Laura Pausini ospite a Radio Babboleo: “Spettacolo atterrare su Genova, un’esperienza da fare”

Genova. “Atterrare su Genova è uno spettacolo, è un’esperienza che bisogna fare almeno una volta nella vita”. Laura Pausini ha ancora gli occhi che le brillano mentre dallo studio principale di Radio Babboleo, emittente genovese, racconta l’atterraggio appena fatto al Colombo. Ospite d’onore, la star internazionale, ha presentato il suo ultimo album in presenza a Genova e ha festeggiato con un gruppo di fan i suoi 30 anni di carriera.

Alcuni di loro l’hanno attesa sotto la sede della radio, ai Magazzini del Cotone, per salutarla e scattare magari un selfie, altri – più fortunati – sono stati ammessi nel piccolo spazio per il pubblico di Babboleo, e hanno potuto guardare dal vivo l’intervista realizzata in diretta dallo speaker Max Repetto. “Il nostro sogno? E’ vederla cantare a Genova” dicono i fan.

Al Cristoforo Colombo Laura Pausini ha incontrato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che l’ha omaggiata di un bouquet speciale, una piantina di basilico di Pra’.