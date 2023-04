L’alta velocità Genova-Milano è ancora un rebus, Salvini: “Siamo a caccia di finanziamenti”

Genova. È ancora in buona parte un’incognita l’alta velocità ferroviaria tra Genova e Milano. A garantire treni con percorrenza inferiore ai 60 minuti (tra Principe e Rogoredo) non sarà solo il Terzo Valico tra Genova e Tortona, ma anche una serie di opere infrastrutturali sulla tratta Tortona-Milano che attendono ancora una parte dei finanziamenti necessari, come ha confermato oggi il ministro dei Trasporti Matteo Salvini rispondendo a un’interrogazione del deputato genovese Luca Pastorino durante il question time alla Camera.

“La linea Milano-Genova è un’infrastruttura strategica interessata da un intenso traffico merci e pendolare. Gli interventi di velocizzazione con un investimento Pnrr pari a 156 milioni sono in corso – ha spiegato Salvini – e la conclusione è prevista regolarmente nel 2026“. Ma lo scoglio più grosso rimane il quadruplicamento, necessario per evitare la congestione dei binari e rimuovere le interferenze tra treni locali e a lunga percorrenza.

Sulla tratta Milano-Pavia i lavori si articoleranno in tre fasi. “Tra Rogoredo e Pieve Emanuele è in corso, il bando è stato pubblicato a dicembre e i lavori verranno consegnati entro luglio”, ha assicurato il ministro. Si tratta di 328 milioni “interamente finanziati”, in parte dal Pnrr e in parte dal fondo per l’avvio di opere indifferibili. Fine lavori “entro giugno 2026”, ha dichiarato il leader della Lega.

Per il troncone Pieve Emanuele-Pavia, però, mancano ancora 636 milioni di euro: “Stiamo provvedendo a individuare le risorse necessarie”. Per quanto riguarda l’iter, ha precisato Salvini, “si è conclusa la valutazione di impatto ambientale”. La tratta Tortona-Voghera, infine, vale “circa 600 milioni, in parte già finanziati: per le ulteriori risorse il ministero è al lavoro in queste settimane”.

“Con la realizzazione di tutti questi lavori il tempo di percorrenza tra Milano Centrale e Genova Piazza Principe si ridurrà a meno di un’ora e questo è tanta roba“, ha riassunto Salvini in due parole. Senza però fornire le tempistiche complessive, che erano oggetto dell’interrogazione di Pastorino, e lasciando aperti gli interrogativi sull’effettiva disponibilità delle risorse mancanti.

A fornire un quadro aggiornato delle scadenze era stato nelle scorse settimane Luigi Ferraris, amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, poco prima della visita in cantiere della commissione europea Trasporti. Le opere del Terzo Valico dovrebbero terminare entro il 2025, salvo ulteriori intoppi (legati non solo agli inconvenienti tecnici, ma anche alle vicende giudiziarie del consorzio ReseArch, lo stesso che sta realizzando lo scolmatore del Bisagno, impegnato nel cantiere di Pozzolo). Per il quadruplicamento invece bisognerà attendere, nella migliore delle ipotesi, il 2027, più probabilmente il 2028. “Questo – aveva precisato Ferraris – consentirà di percorrere in 53 minuti la tratta tra Principe e Rogoredo”.

“La velocizzazione Milano-Genova è già finanziata, per il quadruplicamento mancano ancora finanziamenti. Siamo ben consapevoli degli sforzi che in questi anni sono stati concentrati sulla città di Genova, sarebbe davvero tanta roba, ma questi pezzi mancanti rappresenterebbero il completamento delle opere che citava. Avremmo voluto conoscere la tempistica, ad oggi una data non c’è. Riproporremo lo stesso quesito tra qualche mese”, ha replicato Pastorino.