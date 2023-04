Genova. Nel mondo normale l’arrivo della primavera si nota dall’esplosione floreale delle piante, dalla rinascita degli alberi e dal rientro degli uccelli migratori. A Genova no: da noi l’arrivo della bella stagione è sancito con il ritorno in massa tra le vie della città dei cinghiali che, passato l’inverno e gabbato lo cacciatore, spuntano ovunque accompagnati dai rinforzi appena ‘sfornati’.

A suggellare questo passaggio rituale che si ripete senza soluzione di continuità come il sorgere del sole e della luna, ecco una delle prime apparizioni documentate di questo 2023 del nuovo giro di giostra che siamo sicuri accompagnerà tutta Genova nei prossimi mesi: una famiglia di cinghiali avvistata nel parco di San Martino, con mamma cinghiale che, accompagnata da qualche congiunto, scorta la sua numerosa prole praticamente appena nata, proprio sotto il padiglione 2, vale a dire, guarda la coincidenza, il reparto di maternità e ostetricia del policlinico.

Un lieto evento? Il miracolo della vita che si rinnova? Senza dubbio, per carità, congratulazioni alla neo mamma. Non è la prima volta che succede proprio nel grande giardino-parcheggio del San Martino, sia chiaro. Nulla di cui stupirsi. Però, visti i recenti annunci dell’avvenuta inversione di tendenza delle nascite in città, e dopo queste immagini, il dubbio sorge spontaneo: non è che facendo i conti delle nuove presenze in città ci siamo fatti prendere troppo la mano? Oppure sempre di più i genovesi stanno diventando sarveghi mentre i cinghiali diventano sempre più civilizzati e quindi risulta sempre più difficile la distinzione? Chi si piglia si assomiglia, dicevano. Non ne abbiamo la certezza. L’unica cosa che sappiamo è che sarà una estate sicuramente movimentata.