La teglia di melanzane di Aquila d’Arroscia: non è la Parmigiana, ma un boccone di Liguria

Non è il caso di dire che la parmigiana sia nata in Liguria, per prima cosa perché si arrabbierebbero campani, calabresi e siciliani che ne rivendicano la paternità, poi perchè lo stesso nome è incerto: deriva da Parma, parmigiana come tipo di cottura, a strati, delle verdure, o dal latino “parma”, cioè scudo, indicato nel medioevo per indicare tortini salati, fatti di pesci e verdure fritte, impiattate a forma di scudo? Sia come sia ad Aquila d’Arroscia c’è una preparazione che, pur non chiamandosi parmigiana, ci assomiglia molto: il tortino di melanzane.

Un piatto gustosissimo e antico (non antichissimo, come la parmigiana meridionale, del resto, vista la presenza di pomodoro), nato dalla necessità di utilizzare i prodotti della terra, spesso “emigranti” che in Liguria si sono trovati molto bene, come le melanzane e i pomodori, appunto.

Già, le melanzane, arrivate in Spagna dall’India, probabilmente prima del Mille attraverso gli Arabi, e subito diffuse in tutta l’area mediterranea, nonostante il primo impatto fosse stato, al gusto, sgradevole (cruda è amarissima, anche se con le varie ibridazioni il suo sapore si è addolcito), in Liguria, soprattutto nel genovesato, ebbe presto successo. Una delle ricette tradizionali, citata anche dalle cuciniere genovesi di metà ‘800, è quella delle melanzanine ripiene, ma questa è un’altro piatto…

Torniamo in Valle Arroscia, ad Aquila, e alla nostra teglia di melanzane fatta di melanzane tagliate a fette e fritte nell’olio ligure, passata di pomodoro, basilico come se piovesse, toma di pecora brigasca o, in alternativa, toma di latte vaccino delle Alpi Liguri. Passata in forno sino a formare una crosticina, il risultato è un grande piatto che mescola l’amarognolo della melanzana al dolce del pomodoro, al sapido del formaggio. Simile alla parmigiana? No, proprio no, piuttosto un sapore montano, quasi ruvido, molto ligure.

Accompagnata da un bicchiere di Ormeasco sembra di prendere a morsi la Valle Arroscia. Cosa si vuole di più da un piatto?

