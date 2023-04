‘La sfida – Dai voce al mare’, gli alunni delle “Don Gnocchi” premiati dal Nautico San Giorgio

Genova. Una delegazione di alunni appartenenti alle classi 1B, 1C, 1D della scuola secondaria di I grado “Don Gnocchi” di Lavagna ha partecipato al Concorso “La sfida–Dai voce al mare” che, in vista dell’evento “The Ocean Race” che per la prima volta coinvolgerà una città del Mediterraneo, Genova.

Per la tappa forse più prestigiosa, quella finale, il concorso è stato organizzato dall’Istituto “Nautico San Giorgio” per gli alunni delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Genova, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto del mare e dell’ambiente costiero.

Lo scopo dell’iniziativa era quello di valorizzare l’importanza dell’ambiente “mare” e la sua rilevanza nella qualità della vita.

Gli studenti con i loro elaborati hanno permesso alla nostra scuola di essere selezionata tra le prime sette e di partecipare alla fase finale, arrivando a conseguire un bellissimo 3° premio.

Insieme alla Dirigente, prof.ssa Isabella Herzfeld, e alla docente accompagnatrice, la prof.ssa Luisa Perasso, che ha seguito il Concorso in ogni sua fase, i ragazzi hanno potuto poi visitare la barca a vela in legno “Nina VI” e i laboratori del Nautico, per finire in bellezza, con un giro del Porto antico su una barca a vela in dotazione all’Istituto San Giorgio. Gli alunni premiati sono: Mattia Gradinati, Viola Aceti, Filippo Cella, Luca Ginocchio, Nicholas Sferrazzo, Ion Suvac, Matilde Brescia.