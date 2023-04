La partigiana genovese Mirella Aloisio: “Questo governo ma fa risuonare brutti ricordi…”

Genova. “Vi rendete conto che progresso abbiamo fatto? Siamo liberi, parliamo. Ognuno la pensa a modo suo. Io per esempio posso dire che questo governo non mi piace perché mi fa risuonare qualche brutto ricordo, ma lo posso dire, poi c’è chi approva e non approva”. Lo ha detto Mirella Aloisio, ex partigiana genovese, poco prima di parlare durante la celebrazione organizzata da Ente Bacini per ricordare la Resistenza e il sacrificio dei lavoratori del porto in vista del 25 aprile.

“Mi fa piacere vedere qui tutta questa gente libera, che può parlare. Ognuno può dire quello che pensa. Allora, invece, se uno diceva quello che pensava, come nel caso mio, che ero contro le guerre, finiva male. Mio marito per dire il tuo pensiero ha fatto carcere, confino, campo di concentramento. Questo era il fascismo”, ricorda Mirella Aloisio.

“Gli han dato il voto? Vuol dire che non abbiamo fatto un’opera di educazione sufficiente tra i giovani – ha commentato ancora riferendosi al governo Meloni -. Se i giovani capiscono e si rendono conto, ascoltano e capiscono, allora progrediamo, ma se non c’è chi gli spiega ci ritroviamo come non dovremmo”.

Aloisio è nata 98 anni fa a Sestri Ponente. Per il Comitato di liberazione nazionale della Liguria è stata staffetta e ha ricoperto incarichi di segreteria operativa. I suoi nomi di battaglia erano Olga, Marika e Rossella. La mattina del 24 aprile, durante l’insurrezione deliberata la sera del 23 aprile, fu lei a ricevere la telefonata del cardinale Boetto che annunciava che il generale Meinhold, comandante a Genova delle forze armate tedesche, era disponibile a trattare con il Cnl. La sera del 25 aprile Meinhold firmò l’atto di resa a Villa Migone.

“La mattina del 26 aprile, dalla finestra dell’hotel Bristol di via XX Settembre, dove il comitato di liberazione si era trasferito, ricordo ancora sfilare le forze tedesche, senza armi, guidate dai partigiani che avevano come unica divisa un fazzoletto tricolore al collo, tra le urla dei genovesi. È un ricordo fondamentale perché si è dimostrato che un popolo è stato più forte di un esercito“, ha raccontato Mirella Aloisio durante la commemorazione -. Oggi ritrovarmi qui a ricordare quei momenti è una grande emozione”.