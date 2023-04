La Iml di Casarza ligure dichiarata fallita, 29 lavoratori a casa. La Fiom: “Garantire il reddito”

Genova. Manifestazione questa mattina a Casarza ligure dove i 29 lavoratori rimasti nella storia azienda metalmeccanica Iml ora rischiano di essere senza reddito. L’azienda, un tempo leader nella produzione di componenti per tubazioni di alta qualità destinate all’industria petrolifera e chimica (fino a un po’ di anni fa impiegava 100 lavoratori), è infatti oggi in liquidazione.

I problemi per l’azienda sono cominciati cinque anni fa quando una grossa frana, dopo due giorni di piogge incessanti, aveva investito e distrutto uno dei capannoni compromettendone l’operatività.

E oggi i 29 operai, che avevano ottenuto la cassa integrazione dopo la richiesta di concordato preventivo da parte dei proprietari, con la messa in liquidazione rischiano di non vedere più lo stipendio.

Per questo, dopo il presidio di lunedì, stamani insieme alla Fiom i lavoratori hanno dato vita a un corteo a Casarza e hanno incontrato diversi esponenti delle istituzioni locali e della politica del Tigullio. Se a livello locale la solidarietà non manca, ora per i dipendenti è urgente che venga trovata una soluzione immediata.

“Come Fiom Genova – spiega il segretario Stefano Bonazzi – chiediamo per prima cosa un incontro urgente con il curatore fallimentare e chiediamo anche un intervento della politica perché in qualche modo ai lavoratori sia garantito il reddito”. Per il futuro, come già accadde qualche anno fa, circolano voci circa un possibile acquirente per la storica azienda, ma al momento appunto, si tratta solo di voci.