La cooperativa Lanza del Vasto risponde: “Strumentalizzate le difficoltà”

Genova. “In riferimento agli articolo usciti sulla stampa locale segnaliamo la grave strumentalizzazione e distorsione dei fatti. La cooperativa Lanza del Vasto sta attraversando un momento di difficoltà, ma alcune criticità relative all’impianto di acqua del condominio che accoglie numerosi appartamenti dei migranti a Sampierdarena sono avvenute alcuni mesi fa, ed erano legate a problematiche di tipo tecnico del condominio, che nulla hanno a che fare con la sofferenza finanziaria che la cooperativa sta attualmente attraversando”.

Con queste parole inizia la nota stampa diffusa in queste ore dalla cooperativa Lanza del Vasto.

“Del resto, il problema era ben noto anche alla Prefettura, che ha seguito con solerzia i vari passaggi finalizzati alla risoluzione del disagio, che in ogni caso mai ha impedito lo svolgimento dei servizi essenziali. L’evidente strumentalizzazione della difficoltà attuale della cooperativa Lanza del Vasto non rende onore alla verità e, soprattutto, getta discredito sull’operato dei 430 lavoratori di Lanza del Vasto, impegnati ogni giorno per svolgere al meglio le attività educative, assistenziali e di cura dei numerosi beneficiari affidati”.