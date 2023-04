La carbunera di Armo, in Valle Arroscia la “cugina povera” del ricco cappon magro

La ricetta, probabilmente, è stata portata ad Armo, Valle Arroscia, da qualche nativo che, da giovane, aveva navigato sui mercantili genovesi, nutrendosi con il “cappon de galea” (non galera in dialetto, ma imbarcazione), cibo marinaro fatto con gallette genovesi, dure come pietre, ammollate con acqua di mare (un tempo, non fatelo oggi!), arricchite da capperi, acciughe sotto sale, musciame, cugino della Capponada (evoluzione del Cappon da galea, visto che aggiunge uova sode e pomodori, quindi più recente a giudicare dal pomodoro che, sulle tavole europee, arriva nell’800).

Dai mercantili e dai pescherecci del Levante Cappon da galea e Capponada riescono a sbarcare sulle tavole borghesi, ovviamente ingentilite ed arricchite: nasce così (almeno sembra) il Cappon magro, la “regina delle insalate”, dove entrano pesci freschi, molluschi, crostacei, verdure e, soprattutto, una salsina verde fatta con prezzemolo, uova sode, aglio, acciughe, olio e poco aceto. Questo nella Genova della cucina quaresimale, dove non si mangiano carni e grassi animali.

Torniamo ad Armo, dove il nostro giovane marinaio (deve aver assaggiato anche il Cappon magro) porta la ricetta della salsina e il ricordo delle verdure bollite, di certo non il pesce (se non le acciughe), i molluschi e i crostacei, piuttosto rari in Valle Arroscia! In Valle, però, ci sono ottime verdure in abbondanza, vere eccellenze di gusto: l’antica e gustosa scorzonera, carote dolcissime, fagiolini pelandroni, zucche trombette, bietole, rape e, soprattutto, il fantastico aglio di Vessalico per la salsina.

Le verdure, tagliate a striscioline allungate, vengono bollite pochi minuti (devono rimanere croccanti), disposte, quasi a formare un cono, una antica “carbunera” su crostini di pane croccante con l’aggiunta di spicchi di uova sode (facoltative), irrorate di salsina verde e servite. Ogni anno, in estate, Armo celebra il suo piatto con una sagra dove vengono preparate centinaia di porzioni di carbunera. Con cosa si accompagna? Difficile, vista la presenza di aceto, ma un buon bicchiere di Pigato, magari superiore, non ci stona.

