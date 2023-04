Iren Genova Quinto, Bittarello: “Siamo determinati a riscattare la sconfitta dell’andata”

Genova. Penultima giornata di campionato in Serie A1: sabato pomeriggio, con fischio d’inizio alle 15 (ma lo spettacolo inizia alle 14,45 con la presentazione delle due squadre) alla “Marco Paganuzzi” di Albaro, l’Iren Genova Quinto, con già in cassaforte il settimo posto in classifica e la conseguente partecipazione ai playoff, ospita la Rari Nantes Salerno.

“Affronteremo una squadra con grandi motivazioni – inquadra la sfida il tecnico Luca Bittarello – e anche per questo noi dovremo restare ben concentrati su noi stessi e sulla nostra prestazione, sul cammino che stiamo compiendo per costruire una precisa mentalità e identità che vogliamo creare e che verrà bene sia per i playoff sia per i prossimi anni. Stiamo alternando settimane di allenamenti più intensi ad altre in cui puntiamo maggiormente sulla qualità, come quella che stiamo vivendo, in cui abbiamo affrontato in amichevole la Rari Nantes Savona e la quotata formazione francese del Noisy-le-Sec. Siamo quindi pronti, anche per riscattare la brutta prestazione dell’andata e chiudere al meglio la regular season davanti al nostro pubblico”.