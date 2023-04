Incidente a Genova Est e rallentamenti in porto, mattinata di caos per il traffico

Genova. Mattinata di passione per il traffico a Genova complici un incidente a Genova Est e rallentamenti ai varchi portuali nella zona di piazza Cavour.

Per quanto riguarda l’entrata in autostrada A12 in zona Valbisagno, a causare problemi è stato un tamponamento che ha visto coinvolto due auto un pullman poco prima delle 8.00. Lievemente ferito un uomo di 50 anni che tuttavia ha rifiutato il trasporto in ospedale. Ripercussioni a catena su tutto il nodo di Staglieno e code a tratti in direzione ovest a partire da Genova Nervi per 6 chilometri. Il traffico scorre su una corsia.

Disagi questa mattina anche in Sopraelevata per il mancato assorbimento da parte della viabilità portuale nell’area delle riparazioni navali. Situazione che sta tornando gradualmente alla normalità.

In autostrada si registrano come al solito code in A10 tra Genova Pegli e il bivio A7 per traffico intenso e coda di 3 chilometri in A26 tra Ovada e Masone a causa dei cantieri.