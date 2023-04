Incendio di via Piacenza, lavori al palo: dopo più di due mesi palazzo ancora inagibile

Genova. Sono passati più di due mesi dal devastante incendio di via Piacenza, dove, lo scorso 14 febbraio, le fiamme distrussero completamento il tetto e l’ultimo piano del civico 17, ma ad oggi ancora niente o poco si è mosso per i primi interventi di messa in sicurezza della struttura rimasta ‘off limits’ e in balia degli eventi atmosferici.

I 96 sfollati, nel frattempo, hanno trovato una sistemazione alternativa, chi in maniera autonoma e chi ricevendo pro tempore l’accesso ad appartamenti di Arte, non senza qualche difficoltà e polemica, ma a parte i primi accessi fatti in emergenza, accompagnati dai vigili del fuoco per recuperare qualche vestito e qualche effetto personale, nessuno ha più messo piede nella struttura, in attesa che venga risolto il nodo della agibilità e della accessibilità dello stabile.

Per sbloccare questo passaggio, infatti, devono essere completati i primi interventi di messa in sicurezza dell’edificio, vale a dire, in primi, coprire il tetto rimasto scoperchiato con una tensto-struttura, un ‘pallone’, che permetta di intervenire sugli impianti e le utenze, ad oggi ancora ‘scoperti’. Solo dopo questo passaggio si potrà sbloccare con qualche accorgimento l’accesso in sicurezza della case (senza l’ausilio di protezione civile o vigili del fuoco) e iniziare a intravedere la luce in fondo al lungo tunnel rimasto ancora da percorrere. E in questa fase potrebbe riprendere l’attività la latteria rimasta chiusa dallo scorso 14 febbraio.

Nei prossimi giorni i residenti del palazzo sono stati convocati per una riunione di condominio in cui saranno affrontati tutti gli aspetti di questa complicata vicenda, e soprattutto capire come affrontare i prossimi mesi. Ancora aperta resta la questione finanziaria: i tanti soldi previsti per i primi lavori, a carico dei residenti, sono una vera spada di Damocle per le tante famiglie che di fatto hanno perso tutto o quasi nel giro di poche ore. Secondo alcune fonti, la raccolta fondi ha dato i suoi frutti, grazie alla generosa ondata di solidarietà che i genovesi hanno messo in campo, ma la cifra totale è ancora lontana da essere completata.

Per continuare a dare una mano, sabato 29 aprile è previsto uno spettacolo tra musica e cabaret presso il Teatro Govi di Bolzaneto: tra gli ospiti Carlo Deneri, Andrea di Marco, Mike M.C., Giulia Elonora Musso e il coro Lollipo: inizio spettacolo ore 20,30, ingresso 10 euro e incasso devoluto per i lavori di ristrutturazione del civico 17 di via Piacenza.