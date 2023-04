Incendio a San Fruttuoso: le fiamme devastano tre auto di Poste Italiane

Genova. Poco dopo le 14 di questo pomeriggio, in via Torti a San Fruttuoso, si è verificato un incendio che ha coinvolto dei cartoni accatastati nel retro di un supermercato, tre auto di Poste Italiane parcheggiate nello spazio accanto..

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno spento l’incendio, evitando che si estendesse ad altri mezzi. Sul posto anche le volanti della polizia e gli agenti della locale. Per fortuna non si registrano feriti

L’incendio ha causato danni ingenti ai tre mezzi coinvolti che si trovavano accanto ad altre auto e scooter in uso alle Poste. Sono state avviate le indagini per stabilire le cause dell’incendio, che ha interessato una zona privata. Saranno visionate le telecamere di sorveglianza presenti in zona per capire se si tratta di un incendio doloso oppure no.