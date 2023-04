Inaugurata la palestra dell’istituto comprensivo di Teglia

Genova. Inaugurata questo pomeriggio la nuova palestra dell’Istituto Comprensivo di Teglia.

I lavori, per un importo di 68.000 euro, hanno riguardato il rifacimento del pavimento in gomma, con tracciature per campo basket e volley, il posizionamento di pannelli isolanti su due muri per contrastare l’umidità, la tinteggiatura delle pareti e la verniciatura del soffitto su lamiera grecata.

“Sono particolarmente orgoglioso di questo bellissimo intervento realizzato dall’area tecnica del Comune, in stretta connessione con il Municipio Valpolcevera. Ringrazio la dirigente, il personale scolastico, i genitori e i bambini per l’affettuosa accoglienza ricevuta” ha commentato il vicesindaco Pietro Piciocchi.