In piazza Matteotti torna la Fiera del Libro, eventi e iniziative fino al 21 maggio

Genova. È stata inaugurata questa mattina l’edizione primaverile della Fiera del Libro di piazza Matteotti che vede protagonisti 24 banchi e andrà avanti fino al 21 maggio.

“Oggi inauguriamo uno degli appuntamenti più sentiti dagli amanti della lettura e della cultura – dice l’assessore alle Tradizioni, alle Pro Loco e al Commercio Paola Bordilli –. Quest’anno la nostra città è stata nominata Capitale del Libro e la Fiera di primavera, con le sue imprese operanti nel settore, assume un valore ancora più importante, perché darà modo a tutti di confrontarsi con vari titoli e di scoprire anche la letteratura genovese e i suoi molto autori. Una manifestazione che attira genovesi e turisti che potranno scoprire tra le pagine dei tanti libri in vendita le meraviglie della nostra città e non solo. Voglio ringraziare l’Associazione Fiera del libro di Confcommercio, Palazzo Ducale e tutti coloro che hanno reso possibile, ancora una volta, l’organizzazione di un questo evento con uno sguardo già rivolto verso il lavoro da portare avanti tutti insieme per Natale e per la Fiera del Libro di Natale, nata nel 1926, nella città capitale del Libro”.

Aggiunge Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova: “Vogliamo sottolineare, specialmente quest’anno in cui Genova è Capitale italiana del Libro, il grande valore che rappresentano i librai dell’Associazione aderente a Confcommercio. Il loro lavoro svolge una importante promozione e rende piacevole la lettura grazie alla loro conoscenza e alle loro capacità di selezione e assistenza con ogni singolo cliente”.

“La Fiera del Libro è uno degli spazi di cultura più affascinanti di questa città, figlia di una tradizione antica e radicatissima sul territorio – prosegue il professor Giacomo Montanari -. La bella disponibilità di essere presenti al fianco delle attività culturali, come I Rolli Days, con banchi di volumi ‘tematici’ su Genova e il suo patrimonio è un segno di quella rete e sinergia possibile tra tutti gli attori del territorio che arricchiscono la città. In un anno come il 2023, poi, in cui Genova si è guadagnata sul campo il titolo di Capitale italiana del Libro, vederne campeggiare il logo sui banner della Fiera è un vero piacere, in attesa di sviluppare ulteriori progetti e di dare corpo a nuove prospettive capaci di arricchire il rapporto tra cittadini e mondo librario”.

“Si inaugura oggi l’edizione di primavera della Fiera – dice Paola Bertoni dell’organizzazione della Fiera del Libro – un’edizione che andrà avanti fino al 21 maggio. Siamo già operativi per l’organizzazione dell’edizione estive e di quella natalizia: quest’anno, come non mai, essendo Genova Capitale del Libro, la presenza dei libri e dei librai nelle piazze ci sembra quanto più importante che mai”.

In occasione di Genova Capitale del libro 2023, l’Associazione Fiera del libro ha deciso di presentare una serie di iniziative che verranno ospitate in piazza Matteotti durante la fiera stessa. Gli appuntamenti, intitolati LeggendoGenova, ruoteranno intorno a incontri con autori liguri e si terranno presso la Stanza della poesia di piazza Matteotti:

– 29 aprile ore 16: Ugo Moriano, Escursione fatale, Fratelli Frilli Editori.

-5 maggio ore 16: Franco Venturelli, Il Genoa che non vidi, Coedit.

-6 maggio ore 16: Maria Masella, Mariani e il secondo colpo, Fratelli Frilli Editori.

-8 maggio ore 17.30: Anna Orlando, curatrice di Pieter Paul Rubens, Palazzi di Genova, Abscondita

-13 maggio ore 16: Enzo Marciante, Piccola grande Guida di Genova, Coedit. –

16 maggio ore 18: Andrea Ferrando, Andrea Parodi, appennino genovese, Andrea Parodi Editore.

-18 maggio ore 18: Bruno Morchio, La fine è ignota, Rizzoli.

-20 maggio ore 17: Isabella Pileri Pavesio, Del silenzio del vento, De Ferrari Editore, firmacopie presso i nostri spazi.

Oltre agli appuntamenti letterari sono previste visite guidate gratuite della città che si possono prenotare scrivendo a sfogliandogenova@gmail.com. Le visite sono curate da Claudia Bergamaschi dell’Associazione Genova in mostra e saranno divise in due percorsi:

– Il Centro Storico; le “tante” Genova che si svilupparono nei secoli, rivissute attraverso le pagine di scrittori genovesi e stranieri.

– La città moderna: scrittori e poeti che hanno creato la nostra contemporaneità dall’ ottocento ad oggi.

Date dedicate al Centro Storico:

Sabato 6 maggio ore 15 – Domenica 7 ore 16 -Martedì 9 ore 16 – Venerdì 12 ore 18.00 – Domenica 21 ore 10.

Date dedicate alla città moderna:

– Venerdì 5 ore 16- Sabato 13 ore 18-Domenica 14 ore 10-Giovedì 18 ore 16

– Domenica 21 ore 17

In occasione dei Rolli Days, inoltre, la Fiera dedicherà uno spazio alla bibliografia essenziale per approfondire il patrimonio culturale cittadino. In collaborazione con Palazzo Ducale, ai possessori dei biglietti delle mostre in atto, verranno applicati degli sconti sugli acquisti effettuati alla Fiera del Libro che resterà aperta dalla domenica al giovedì dalle 9 alle 19.30 e il venerdì e il sabato dalle 9 alle 23.