In Liguria apre un ristorante gestito da ragazzi con autismo: si chiama Luna Blu

Brugnato. Si trova a Brugnato, all’interno dell’outlet 5Terre il nuovo ristorante Luna Blu. E’ stato inaugurato oggi, nella giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, alle 15.30. Gestito dalla Cooperativa Sociale Luna Blu, impiega 12 ragazzi con autismo.

I 12 giovani, seguiti da tutor e professionisti, si occupano di tutti gli aspetti organizzativi, logistici e operativi. Il cavallo di battaglia del locale è la pasta, fresca o secca, ma preparata sempre artigianalmente da altre ragazzi nei laboratori di Luna Blu alla Spezia.

“Sono felice di essere qui oggi per un progetto rappresenta una sfida e un esempio virtuoso di connessione tra privato, pubblico e terzo settore a favore della propria comunità. Un contesto lavorativo inclusivo che offre un’importante opportunità per il futuro di questi ragazzi. Ringrazio Brugnato Outlet Village, Fondazione Aut Aut e Cooperativa Sociale Luna Blu per l’impegno profuso nella realizzazione di questo progetto, che rappresenta sicuramente un esempio di buone pratiche”, ha detto l’assessore alle Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore della Regione Liguria Giacomo Giampedrone in occasione dell’inaugurazione del locale.

La cooperativa Luna Blu è una realtà promossa dalla Fondazione Aut Aut, ente nato nel 2017 su impulso di Fondazione Carispezia insieme alla Fondazione Il Domani dell’Autismo e Agapo Odv, per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani adulti con autismo.

Carispezia ha già aiutato a realizzare altre due strutture turistico-ricettive nella stessa provincia: il ristorante casa per ferie Luna Blu di via Fontevivo e il Sant’Anna Hostel. Dal 2022, anche nel comune di Lerici c’è un forno gestito dalla cooperativa Luna Blu.