Immobile confiscato alla mafia in via San Lorenzo, bando per la concessione a titolo gratuito

Genova. E’ un piccolo locale, al piano ammezzato, con due finestre che danno su un vicolo, ma si trova in posizione centralissima – in via San Lorenzo, al civico 10, angolo con vico De Gradi – nel cuore del centro storico turistico. Il bilocale di 29 metri quadri, senza servizi, è uno degli immobili confiscati alla criminalità organizzata a Genova nel corso delle inchieste degli ultimi anni ed è passato, come altri, nella disposizione dell’amministrazione comunale.

E’ proprio il Comune che, in base ai principi di trasparenza, ha pubblicato un bando per la concessione a titolo gratuito del locale confiscato, bando aperto fino all’8 maggio 20223.

In realtà per l’immobili è già arrivata una manifestazione d’interesse, da parte di un’associazione benefica attiva sul territorio e che vorrebbe destinarlo allo stoccaggio di libri per le scuole. Tale manifestazione di interesse è conforme agli obiettivi di carattere socioassistenziale che connotano la gestione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Tuttavia il Comune si trova a dover pubblicare il bando in caso ci fossero altre offerte, migliori. Alla selezione possono partecipare associazioni, enti del terzo settore e consorzi ma presentando iniziative senza scopo di lucro e con fini sociali.

La durata della concessione viene fissata in dieci anni con esclusione di qualsiasi rinnovo tacito. Il bene viene concesso a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il concessionario si obbligherà ad assumere a propria cura e spese, senza per questo richiedere rimborsi o indennizzi e previa autorizzazione del Comune, tutti gli interventi manutentori ordinari e straordinari dell’immobile stesso, ogni eventuale lavoro di riadattamento, miglioramento o addizione.

Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese inerenti alle utenze nonché gli oneri di qualunque natura gravanti sul bene. Nel caso vi fossero altri interessati, si procederà ad un confronto concorrenziale con l’aggiudicazione, previo esame delle diverse offerte presentate.