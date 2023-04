Il sindacato Usb dichiara lo sciopero dei lavoratori della cooperativa Lanza del Vasto

Genova. “I lavoratori esigono chiarezza su stipendi e futuro di servizi pubblici essenziali”. Per questo, per martedì 4 aprile, il sindacato Usb Lavoro Privato ha indetto lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori della cooperativa sociale Lanza del Vasto.

“La crisi della cooperativa ha creato una situazione di grande difficoltà con stipendi pagati in parte e senza certezza dei tempi e soprattutto una pesante incognita sul futuro, sulla stabilità dei servizi e sulle garanzie occupazionali e salariali”, si legge in una nota dell’Usb.

“La direzione della cooperativa non è stata in grado di fare chiarezza sulle cause di questa crisi né sulle prospettive né sulle misure in grado di superare questo stato di cose al fine di dare certezze e garanzie ai lavoratori – prosegue la nota – considerato che si tratta di servizi pubblici essenziali finanziati in larghissima parte con risorse pubbliche, martedì sciopereremo e manifesteremo per chiedere alle istituzioni di intervenire per fare chiarezza e dare certezze a lavoratrici e lavoratori che ogni giorno, nonostante la difficilissima situazione che stanno vivendo, garantiscono servizi indispensabili alla collettività per minori, anziani e persone in situazione di difficoltà.

“Invitiamo pertanto lavoratrici e lavoratori di Lanza del Vasto a dare un segnale della loro indisponibilità a continuare in queste condizioni e della necessità di fare chiarezza sulla situazione e le prospettive partecipando allo sciopero e alla manifestazione che si terrà martedì 4 aprile alle 9.30 davanti al palazzo della prefettura di Genova in largo Lanfranco.