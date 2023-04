Genova. Per la prima e unica volta il Centro Studi Sotterranei organizza visite infrasettimanali al rifugio antiaereo privato più grande del Nord Italia: la cittadella di Campi.

Si tratta del ricovero antiaereo privato fatto costruire dalla Società Italiana Acciaierie per i propri lavoratori e i macchinari. L’appuntamento è una lezione di storia contemporanea e di geologia nello stesso tempo. Sorprende una scalinata interamente ricoperta di concrezioni calcaree. Il rifugio è di facile percorribilità e le guide del Centro studi sotterranei ci mettono il cuore e la competenza nel raccontarne la storia.

Appuntamento martedì 11 aprile, al pomeriggio dalle ore 14.

Vengono forniti caschi con luce frontale e cuffie sotto-casco monouso.

Ingresso 15 euro per i non soci. Per gli architetti vale 1 Cfp.

guarda tutte le foto 9



Dentro al rifugio antiaereo di Campi

Per informazioni e prenotazioni telefonare alla responsabile visite al 351 7800497, dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 19:30 dei giorni feriali (no sms no WhatsApp).