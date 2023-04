Il Puc cambia ma il Pd contro le modifiche volute dalla giunta: “Deregolamentazione pericolosa”

Genova. È prossima all’arrivo in consiglio comunale la proposta di aggiornamento del Puc della Giunta Bucci. Ne abbiamo parlato in questo articolo. La modifica è stata presentata dall’amministrazione come un impianto di semplificazioni che favoriranno la “rivoluzione green” ma il gruppo Pd a Tursi è critico.

“Quanto è stato presentato ieri in commissione consiliare somiglia, nei fatti, più ad una deregolamentazione sconsiderata che alla svolta green annunciata oggi dall’Assessore Mascia – si legge nella nota – un intervento che presenta grandi problematicità, sia nel merito che nel metodo”.

“Le sparute proposte relative alla transizione ecologica, come la raccolta dell’acqua piovana e la piantumazione di alberi nei nuovi parcheggi, benché lodevoli di per sé, non sono sufficienti a mascherare un progetto che, se approvato in via definitiva, avrà come unico vero risultato l’aumento del carico insediativo nella città”, proseguono i Dem.

“Con questa modifica, infatti – dicono dal gruppo Pd – da un lato viene concesso di aumentare il volume degli edifici fino al 30% in quasi tutto il territorio urbano, dall’altro viene facilitata la modifica della destinazione d’uso di edifici non utilizzati, concedendo così di inserire, laddove non esisteva, una funzione residenziale senza alcuna pianificazione iniziale”.

“L’assurdità di tale progetto, in controtendenza con i principi base della transizione ecologica che si dice di voler perseguire, risulta maggiormente evidente considerando il contesto sociale in cui viene inserita: una città in continua contrazione demografica, costruita per il doppio delle persone che la abitano oggi, che non ha certo bisogno di ulteriore consumo del suolo e nuove residenze”, prosegue la nota.

“Non meno problematico è il metodo applicato dall’amministrazione comunale nel proporre tale modifica. Quello che la Giunta presentata come un semplice aggiornamento del Puc, vista la portata degli interventi, costituisce in realtà una vera e propria variante del piano originario. Ciò significa che l’iter necessario per approvare definitivamente le modifiche non dovrebbe essere un semplice voto in Consiglio Comunale, ma un processo più lungo con un passaggio in Regione”, ancora.

“Ancora una volta – dichiara Simone D’Angelo, Segretario e Capogruppo PD a Palazzo Tursi – viene confermato il metodo Bucci di gestione della città, le cui parole d’ordine sono da tempo mancanza di visione complessiva, consumo di suolo e aumento degli spazi privati”.

“Dieci anni di amministrazione della destra – conclude – rischiano di lasciare in eredità ai genovesi una città erosa dal cemento e dilaniata dalle forti divisioni territoriali. In compenso ci saranno molti supermercati e, forse, qualche albero in più nei loro parcheggi”.