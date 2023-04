Il Pd incalza la giunta Toti: “Sportelli in tutta la Liguria per denunciare ogni discriminazione”

Genova. Un centro regionale contro ogni genere di discriminazione, dotato di sportelli sul territorio in grado di prendere in carico le segnalazioni dei cittadini, eseguire attività di monitoraggio e coordinare la rete delle associazioni già attive sul tema. È la proposta di legge regionale che il Partito Democratico presenterà nella seduta del Consiglio regionale in programma domani mattina. A firmarla è il consigliere Pippo Rossetti.

“Avevamo avanzato una proposta di legge che non era stata più discussa in commissione – spiega Rossetti -. I cittadini subiscono spesso discriminazioni: le donne nel mondo del lavoro, i disabili nel turismo, ci sono discriminazioni sull’identità sessuale. Abbiamo pensato che la Regione Liguria potesse ripescare per legge un lavoro già fatto nel 2009 con una rete di associazioni che, con contributi economici minimi, potrebbero accogliere tutte le denunce di discriminazione, in modo da monitorare e poi attivare provvedimenti su regolamenti, procedure e norme che rendono complicata la vita delle persone più semplici. È vero che si possono fare istanze e denunce a vari sportelli, ma vuol dire essere già pronti a rapportarsi con le istituzioni. Noi vorremmo che nascesse un piccolo nucleo operativo all’interno di un assessorato e che si mettesse nuovamente in campo la rete delle associazioni”.

La legge, sostenuta anche da Arci, Acli e Alnof, definisce le discriminazioni dirette o indirette sulla base di “nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale”. Molteplici gli ambiti di intervento: dalla salute alla casa, dalla formazione al lavoro, dalla cultura al turismo, dalla comunicazione alla mobilità.

Il cuore della proposta è l‘istituzione di un “centro regionale contro le discriminazioni in Liguria”, con compiti di coordinamento della rete regionale. Spetterebbe poi alla giunta definire i criteri per l’istituzione del centro e per l’attuazione di un “piano triennale contro le discriminazioni”, oltre alla definizione delle risorse finanziarie necessarie, su cui il testo di Rossetti non si sofferma.

“Noi chiederemo agli assessori e alla maggioranza di assumersi l’onere di intraprendere una politica attiva, non aspettare che le persone si presentino ma mettere in campo una mobilitazione sociale della comunità in modo che si possano recepire le difficoltà. È davvero una questione di volontà politica e disponibilità di risorse umane”, specifica il consigliere del Pd.

Il centro verrebbe articolato in nodi di competenza territoriale, distribuiti sulle quattro province, che svolgerebbero attività di accoglienza e orientamento delle vittime di discriminazione, ma anche monitoraggio, informazione e sensibilizzazione. Un ruolo ancora più capillare sarebbe quello delle “antenne“, cioè “enti, istituzioni, organizzazioni senza scopo di lucro”, col compito di riconoscere situazioni discriminatorie durante l’attività ordinaria e orientare le persone al nodo di riferimento.

“Da tempo chiediamo che la regione sia un soggetto protagonista nel contrasto a ogni forma di discriminazione. La nostra proposta di legge consentirà di rafforzare la rete, con punti di raccordo e contatto tra enti e associazioni e con la nascita di un centro regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni. Auspichiamo che la giunta e il Consiglio raccolgano questa esperienza di rete per garantire l’uguaglianza sostanziale tra i cittadini”, aggiunge il capogruppo del Pd Luca Garibaldi.

“Sostengo e ritengo auspicabile l’approvazione del progetto contenuto in questa proposta di legge – aggiunge Chiara Volpato, presidente Acli Liguria – perché le discriminazioni rimangono un vulnus della nostra società, a partire dai diritti delle donne e dei migranti, spesso calpestati, come conferma la cronaca ogni giorno”.

“Garantire a tutti i propri diritti non toglie niente a nessuno, anzi include più persone nella società. Garantire l’assenza di discriminazioni è un obiettivo importante per far sì che i diritti siano realmente fruibili da tutte e tutti”, prosegue Stefano Kovac presidente Arci Liguria e Genova.

“Il fenomeno della crescente immigrazione e la persistente emarginazione sociale a cui assistiamo, evidenza la necessità dell’impegno a contrastare i fenomeni discriminatori anche attraverso strumenti legislativi che garantiscano alle persone la possibilità di essere tutelati, come prevede questa proposta di legge”, conclude Liliana Marinos vice presidente Anolf Liguria e Genova.