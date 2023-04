Il Partito Comunista Italiano inaugura una sede a Genova Pra’: sarà intitolata a Pietro Bruzzone

Genova. Dopo l’apertura della Sezione “Antonio Gramsci” in Via Garello a Certosa, nel 2020, il PCI, grazie all’impegno, alla passione, alla determinazione dei compagni del territorio genovese impegnati nella costruzione e nella crescita del partito, annuncia l’inaugurazione di una nuova sezione nel quartiere di Genova Prà prevista sabato 29 Aprile, dalle 15.30.

La sezione sarà intitolata al praese Pietro Bruzzone, partigiano della Brigata 334 Est SAP nonché dirigente locale del Partito Comunista Italiano negli anni ’80; uomo che ha dato tanto al quartiere di Prà.

Oltre al Segretario provinciale della Federazione genovese, Antonio Li Puma, e al Segreterio della nuova sezione, Mario Valentino, dalle 15:30, all’inaugurazione in via Capoverde, tre esponenti del partito saranno presenti: il Segretario Nazionale PCI, Mauro Alboresi, il Segretario Regionale PCI, Matteo Bellegoni (candidato Sindaco per Sarzana) e il Segretario Nazionale della FGCI Matteo Poirè. Porterà i saluti Silvano Chierotti, Presidente della sezione ANPI di Prà.

“Il Partito Comunista Italiano è tornato al fianco dei lavoratori e dei più deboli, per ricostruire quel che è stato distrutto da centro sinistra e centro destra, due facce di una stessa medaglia; per colmare quel vuoto creatosi a sinistra in più di 30 anni che ha permesso la devastazione dei diritti conquistati in anni di lotte. “Veniamo da molto lontano e andiamo molto lontano!”, conclude una nota della Federazione della Liguria del PCI.