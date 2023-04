Il Ligorna supera la Sanremese, a segno Scannapieco: “Vittoria sofferta che abbiamo voluto tutti insieme”

Genova. Splendida vittoria per il Ligorna di Mister Roselli nel big match contro la Sanremese in Serie D. Due reti nel primo tempo condannano i matuziani, già sconfitti all’andata in trasferta.

Sono due le marcature, entrambe nel primo tempo, con cui i biancazzurri superano i sanremesi. La prima rete, al 31′, viene realizzata da Scannapieco su calcio d’angolo. Il raddoppio invece in pieno recupero da Gulli al 47′, abile a trasformare una palla vagante su calcio d’angolo, colpita in precedenza da Serra Sanchez. Si va così all’intervallo lungo sul 2-0. Nel secondo tempo la Sanremese non punge, con i genovesi che amministrano il risultato. Nel finale decisiva una parata di Atzori, seguita dall’occasione di Abdelazim non trasformata però dall’attaccante. La sfida termina così sul risultato di 2-0, con il Ligorna che sfrutta al meglio le sconfitte delle inseguitrici Legnano, Asti e Gozzano, portandosi ad un solo punto dalla qualificazione ai Playoff.

“Vittoria sofferta che abbiamo voluto tutti insieme – commenta Paolo Scannapieco – Contentissimo della vittoria ma anche del goal. Lo dedico sicuramente in primis alla mia ragazza, alla mia famiglia e poi giustamente anche a tutta la squadra. Abbiamo avuto la fame di vincere la partita e la fame di raggiungere l’obiettivo. Non è ancora matematico, manca un punto in due partite e faremo di tutto per ottenerlo”.

“È stata una partita particolare – afferma il tecnico del Ligorna Giorgio Roselli – I nostri l’hanno veramente affrontata con il piglio giusto dall’inizio. Loro hanno palleggiato abbastanza senza pungere. In campo hanno giocato con Aperi davanti e molte mezze punte, senza però impensierirci granché. Devo dire che non hanno fatto grandi cose fino alla splendida parata di Atzori, ma successivamente potevamo fare il 3-0 con Abdelazim. Nel complesso abbiamo fatto un’ottima partita, loro forse un po’ sottotono”.