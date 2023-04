Il killer Luca Delfino al magistrato: “Sono pentito e pronto a curarmi per poi cominciare una nuova vita”

Genova. Ha parlato circa mezz’ora in video collegamento dal carcere della Spezia Luca Delfino nell’udienza davanti al magistrato di sorveglianza che dovrà decidere se il killer di Antonella Multari è ancora socialmente pericoloso e quindi deve essere ricoverato in una Rems in base a quanto diposto come misura di sicurezza.

“Sono dispiaciuto e pentito per quello che ho fatto – ha detto Delfino – se potessi tornare indietro non lo rifarei ma indietro non si torna. In questi anni però sono profondamente cambiato”. Delfino ha raccontato la sua vita al giudice con tono calmo e pacato è ha detto che vuole lui stesso andare nella Rems “per seguire un percorso di cura e poi cominciare una nuova vita con la mia famiglia”.

Non si tratta del primo ‘pentimento’ di Delfino ma ancora un paio di settimane fa il tribunale di sorveglianza di Vercelli aveva giudicato il pentimento ‘solo superficiale e senza una reale rielaborazione del delitto commesso’. Da vedere come saranno valutate queste ulteriori dichiarazioni. Il procuratore generale ha ovviamente chiesto per Delfino l’applicazione della misura di sicurezza che dovrebbe durare sette anni e mezzo (salvo rivalutazioni) e l’avvocato di Delfino Riccardo Lamonaca si è rimesso al giudizio del magistrato.

La decisione arriverà nel giro di un paio di giorni ma la destinazione ancora non è certa. Delfino ha chiesto di andare nella Rems di Pra’ perché li vicino abita la sua famiglia ma il magistrato ha ricordato che le Rems in Liguria sono due (oltre a quella di Pra’ ne è stata realizzata di recente una seconda a Calice al Cornoviglio in provincia della Spezia): entrambe, come prevede la legge, hanno 20 posti per i pazienti, e la disponibilità dei posti avrà un suo peso nella decisione che non spetta però al magistrato di sorveglianza, bensì al Dap, il dipartimento per l’amministrazione penitenziaria.

Secondo l’avvocato Lamonaca invece, sulla scelta della Rems non dovrebbero pesare le proteste, con tanto di raccolta firme, di alcuni abitanti del quartiere di Pra’ che si sono detti molto preoccupati dell’arrivo di Delfino e del rischio di fuga: “Delfino non è Vallanzasca – ha detto l’avvocato Lamonaca – non è un esperto di evasioni, è un uomo che ha ucciso una donna e nella Rems sarà seguito e curato, cosa che non poteva avvenire in carcere e non ha alcun interesse a fuggire. Per andare dove poi?”

Delfino nella Rems di Pra’ sarà certamente guardato a vista dalle guardie private, non armate, che sorvegliano il centro e sarà sottoposto probabilmente a cure farmacologiche, accompagnate da un percorso con uno psichiatra visto che l’obiettivo della creazione delle Rems è proprio il reinserimento sociale dei pazienti, seppur graduale.

Delfino, che ha scontato 16 anni e 8 mesi di reclusione in abbreviato per l’omicidio della ex fidanzata Antonella Multari, uscirà dal carcere probabilmente a fine luglio. La data potrebbe essere lievemente anticipata se venisse accolto un ricorso del suo avvocato per sottrarre a questo tempo ulteriori 45 giorni di “buona condotta”.