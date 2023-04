Il Genoa vince il Torneo Internazionale di Cairo Montenotte categoria Under 14

Trentadue squadre partecipanti, quattro giorni di partite sui campi della Val Bormida, entroterra di Savona. La 26^ edizione del prestigioso Torneo Internazionale di Cairo Montenotte, dedicato alle formazioni Under 14, ha visto primeggiare il Genoa, che ha battuto in finale il Milan ai calci di rigore. Una partita ricca di emozioni, terminata 3 a 3 ai supplementari. Al terzo posto il Monza, che ha battuto la Dinamo Tbilisi nella finalina. Tredicesimo posto per la Sampdoria.

Formazioni

Milan: Faccioli, Baita, Carminati, Rusu, Grilli, Morellini, Seye, Zangrillo, Mercogliano, Avogadro, Angelicchio. A disp.: Guglielmo, Colombo, Esposito, Matroianni, Galimberti, Bonomi, Mazzucchelli, Piva, Zaffanelli. All. Lorenzo Cresta

Genoa: Romeo, Qosja, Savona, Ndreu, Saladino, Mandirola, Longobardi, Brizzolari, Cozzolino, Scaglione, Aresini. A disp.: Bozzo J., Marino, Bozzo T., Callierotti, Forte, Costantino, Botto, Lleshi. All. Jacopo Sbravati

La partita

Partita che si era messa subito bene per i rossoneri, che dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo (rete di Cozzolino), hanno sorpassato i rossoblù portandosi sul 3 a 1 (doppietta di Grilli e gol di Seye). Dopo appena 4 minuti, però, il Grifone ha accorciato le distanze e ritrovato la fiducia. E ad un minuto dalla fine realizzato il pari. 3 a 3 e tempi supplementari. Squadre provate dalla quattro giorni di partite. Nessuna delle due trova la via del goal. Servono i rigori per assegnare il trofeo.

I rigori

Il Milan sbaglia per due volte, il Genoa una sola. Mandirola, ultimo dei rigoristi, si trasforma in Fabio Grosso ai Mondiali 2006: si toglie la maglia e viene raggiunto dai compagni. Inizia così la festa rossoblù, vincitori della 26° edizione del Torneo Internazionale 958 Santero – 3° Memorial Carlo Pizzorno.

Le parole dei mister Jacopo Sbravati e Matteo Rossi

CLASSIFICA

1 GENOA

2 MILAN

3 MONZA

4 DINAMO TBILISI

5 INTER

6 NAPOLI

7 JUVENTUS

8 ALESSANDRIA

9 ATALANTA

10 MICRI CALCIO

11 HONKA

12 NORDSJAELLAND

13 SAMPDORIA

14 AUGSBURG

15 TORINO

16 SANREMESE

17 CHERASCHESE

18 CHISOLA

19 SUDTIROL

20 VADO

21 MONTICHIARI

22 LOCARNESE

23 MENDRISIOTTO

24 CERIALE

25 LEGINO

26 BOGLIASCO

27 ASTI

28 ACQUI

29 SAVIGLIANESE

30 CELLE VARAZZE

31 CAIRESE

32 MILLESIMO