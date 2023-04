Il Castello della Pietra di Vobbia protagonista in tv: speciale di Geo&Geo nel parco dell’Antola

Genova. Inizia oggi il sopralluogo della Rai a due gioielli del Parco dell’Antola. Il Castello della Pietra ed il suggestivo borgo di Senarega saranno infatti protagonisti di una puntata di Geo&Geo.

La troupe si sposterà tra i sentieri per scoprirne la storia, ammirarne le peculiarità architettoniche e naturalistiche, far conoscere cultura e tradizione che animano e caratterizzano i luoghi.

Con l’aiuto delle guide del Parco dell’Antola, Caterina Congia entrerà nel magnifico maniero costruito tra due torrioni di conglomerato che domina la Val Vobbia per poi spostarsi a Senarega, in alta Val Brevenna, dove ammirare, accanto alle tipiche case rurali, costruzioni “monumentali”, come il massiccio edificio del Castello Senarega-Fieschi, che ne raccontano l’antichissima storia ed il ruolo strategico di presidio lungo le vie del sale.

Le riprese inizieranno venerdì 7 aprile per realizzare una puntata di 50 minuti in onda a tra qualche settimana.