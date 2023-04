Il caso Skymetro sbarca in Parlamento, Traversi (M5s) presenta un’interrogazione al Mit

Genova. Il dibattito sullo Skymetro, il prolungamento in sopraelevata della metropolitana da Brignole a Molassana (e in prospettiva sino a Prato) sbarca in Parlamento. Il deputato M5s Roberto Traversi ha depositato ieri un’interrogazione al ministero delle Infrastrutture.

“Bene che a Genova arrivino questi fondi – interviene Pirondini – tuttavia, perché un contributo pubblico di tale portata sia giustificabile, crediamo servano previsioni di risultati più significativi. Contestualmente, in merito all’iter amministrativo, non ci accontentiamo di leggere due sole pagine di scheda: quanto abbiamo potuto visionare è davvero l’unico documento tecnico messo a disposizione che ha permesso l’esito positivo dell’ingente finanziamento?”. La scheda citata è quella che il comitato Opposizione Symetro – Valbisagno Sostenibile aveva svelato pubblicamente a gennaio.

“Lo Skymetro non viene citato nel Pums – fanno sapere i pentastellati -. Nonostante ciò, si è visto assegnare un finanziamento rilevante: nel documento, semmai, si cita lo Skytram, infrastruttura che presenta caratteristiche impiantistiche (guida automatica) e trasportistiche (doppio binario), diverse dallo Skymetro. Nella scheda di progetto che ha dato esito al progetto, poi, si legge che non prevede l’esproprio di edifici e gli interventi previsti per la realizzazione delle stazioni. Anche questo aspetto, considerata la tipologia di intervento, potrebbe non essere stato analizzato in maniera specifica, e potrebbe avere delle ricadute economiche rilevanti”.

“Nella tabella obiettivi – dice Traversi entrando nello specifico – le cifre indicate come diminuzione uso mezzi, inquinamento, tempi di percorrenza riportano risultati esigui. Secondo valutazioni fatte con i nostri esperti di mobilità, per auto, moto e bus si prevedono infatti diminuzioni nell’ordine di pochi punti percentuali”.

“Chiediamo dunque al ministro di chiarire se è a conoscenza del fatto che nei Pums di Genova non è prevista la realizzazione dello Skymetro. Chiediamo anche di fornire chiarimenti in merito all’iter amministrativo che ne ha determinato il finanziamento e di dire se gli uffici ministeriali sono in possesso di ulteriore documentazione tecnica inerente al progetto”, concludono gli esponenti del M5s.