Genova. A Genova un caffè costa in media 1,09 euro, un cappuccino 1,39 euro, un pasto in pizzeria (pizza e bibita) 10,31 euro e un panino al bar 3,91 euro secondo i dati dell‘Osservatorio prezzi di Istat – relativi al 2022 e aggiornati al 1° marzo 2023 – emersi dal rapporto ristorazione diffuso da Fipe Confcommercio.

“I prezzi genovesi e liguri sono mediani rispetto alla classifica italiana – spiega Alessandro Cavo, vice presidente di Confcommercio Genova – Non sono né troppo alti, né troppo bassi: ulteriore motivo per cui il territorio attira numerosi turisti. E i dati dell’ultimo weekend di festa lo confermano”.

“Come previsto, la stagione turistica, inaugurata con il ponte di Pasqua, sembra essere partita molto bene. A Genova si è registrato il quasi tutto esaurito in alberghi e ristoranti. Secondo le previsioni il trend si dovrebbe mantenere positivo e questo anche grazie a prezzi non eccessivi disponibili nelle strutture. Dopo il periodo duro legato al Covid, oggi la situazione sta andando bene”.

Lo stesso ha affermato con entusiasmo il presidente della Liguria, Giovanni Toti, all’indomani del lunedì di Pasquetta: “Siamo partiti col botto, gli operatori sono moto contenti. Nella gran parte della regione abbiamo registrato il tutto esaurito non solo negli alberghi ma anche nei ristoranti e in tutte le attività legate all’accoglienza. Con questa Pasqua abbiamo aperto una stagione primavera-estate che auspichiamo possa essere anche migliore del 2022, quando abbiamo raggiunto il record di presenze turistiche in Liguria”.

A livello nazionale, come emerge dal report, il 2022 si chiude con una variazione tendenziale dei prezzi dei servizi di ristorazione commerciale del 7,2%. L’inflazione media per l’anno 2022 è stata pari al 5,1% per la ristorazione commerciale e al 5,0% per i servizi di ristorazione, mentre per l’intera economia si è attesta all’8,1%.

Tabelle prezzi caffè, cappuccino, panino, pizzeria

La variazione tendenziale dei prezzi del bar si attesta nella media del 2022 a +4,4%, quella della caffetteria al 4,8%. I prodotti di gelateria e pasticceria al bar registrano un incremento del +5,0%.

Ristoranti tradizionali e pizzerie registrano in media d’anno rispettivamente aumenti del 4,7% e del 5,4%. Il food delivery registra incrementi dell’8,0% e la gastronomia del 6,0% del rispetto al 2021.