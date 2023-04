Il Bogliasco esce di scena con l’Orizzonte, si conclude una stagione positiva

Catania. Termina ai quarti di finale dei playoff scudetto, al cospetto delle campionesse d’Italia in carica dell’Ekipe Orizzonte, l’ottima stagione delle ragazze del Netafim Bogliasco 1951.

Nella vasca catanese di Nesima Millo e compagne si dimostrano il solito cliente difficile per qualsiasi avversario e, pur cedendo 15-8, confermano ancora una volta di essere una delle realtà più importanti e promettenti dell’intera pallanuoto femminile italiana.

A decidere la sfida in terra siciliana è stata, come spesso accade, la terza frazione di gioco, dominata almeno nei numeri dalle padrone di casa, come dimostra il parziale del tempo. Un quarto che è stato necessario alla catanesi per spezzare la resistenza di un Bogliasco bravo a fare la propria gara senza mai rinunciare alla propria identità e filosofia di gioco.

Di Di Maria, con tre reti, Paganello e Spampinato con due ciascuna, e Rogodino le firme dei gol bogliaschini. Da segnalare, inoltre, il rigore parato da Valeria Uccella a Bettini nel secondo tempo e l’ingresso nel finale di gara tra i pali liguri della giovane Matilde Oberti. Tutti segnali incoraggianti in vista di un futuro che si preannuncia ancora una volta tinto di rosa.

Il tabellino:

L’EKIPE ORIZZONTE – NETAFIM BOGLIASCO 1951 15-8

(Parziali: 2-2, 4-2, 6-2, 3-2)

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, T. Lombardo 1, C. Grasso 1, G. Viacava 4, V. Gant 1, D. Bettini 2, V. Palmieri, S. Moschetti, G. Gagliardi 2, G. Oliva, A. Longo 2, M. Leone 2, G. Condorelli. All. Miceli

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio, P. Di Maria 3, G. Cuzzupe’, A. Mauceri, G. Millo, B. Rosta, R. Rogondino 1, M. Paganello 2, A. Perazzoli, M. Carpaneto, D. Spampinato 2, M. Oberti. All. Sinatra

Arbitri: Fusco e Rizzo

Note. Uscite per limite di falli Riccio (B) e Longo (C) nel quarto tempo. Nel secondo tempo Uccella (B) para un rigore a Bettini (C). Nel Bogliasco Oberti sostituisce Uccella in porta nel quarto tempo