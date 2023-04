Il Basket Pegli concede il bis: campionesse regionali Under 19

Arenzano. Il Basket Pegli raddoppia nei campionati giovanili in Liguria. Dopo la vittoria nel campionato Under 15 le arancioblù conquistano anche il campionato Under 19, superando in due gare la Cestistica Spezzina. Dopo la vittoria in gara 1 a La Spezia le arancioblù rimontano dal -16 dell’intervallo lungo fino alla vittoria finale, conquistando così il titolo regionale.

Le pegliesi cominciano la rimonta nel secondo tempo dopo una partenza che ha visto le spezzine portare l’inerzia dalla loro. Dal -16 dell’intervallo lungo si riportano a -3 a fine terzo quarto, chiudendo poi la sfida con un efficace e decisivo parziale di 18-7 nell’ultima frazione.

Questo il commento di Mario Conte, coach capo allenatore dell’Under 19 e della prima squadra femminile: “È stata una vittoria meritata per come abbiamo interpretato la serie finale. Partivamo ampiamente con lo sfavore del pronostico e senza fattore campo, siamo finiti sotto di 12/13 in gara-1 e senza scomporci l’abbiamo portata a casa. Sapevamo che in gara-2 loro sarebbero partite forti ed aggressive. Sono infatti andate subito sopra di 18-20 e chiudendo +16 all’intervallo. Abbiamo sofferto in difesa, ci siamo compattate e non abbiamo più concesso canestri facili nonostante tutti i mismatch e con sacrificio siamo andati noi avanti fino alla fine e portato il titolo a casa. Con lo stesso spirito ci andremo a giocare l’interzona. È un titolo che personalmente va dedicato alla presidente Antonella Traversa, che con sforzi ci consente di svolgere l’attività, alle ragazze che si impegnano costantemente tutti i giorni. Anche a Lorenzo Nicoletti, che ci ha dato la possibilità di tenere botta fisicamente nonostante le rotazioni ridotte all’osso, e a Lara Pozzato, che ha condiviso con me la rischiosa idea d’inizio anno di fare un super gruppone diviso in due gruppi di allenamento, sposando la stessa filosofia ed etica del lavoro, affidandoci tanto alle più piccole che crescendo tantissimo ci hanno permesso di arrivare. E arriverà anche il loro momento di viverlo poi da protagoniste!”.

Questo il commento di Antonella Traversa, presidente del Basket Pegli: “Abbiamo vinto con una buonissima partita all’andata e una super partita in gara 2, di cuore, di voglia e di tenacia. Una vittoria voluta con grande intensità. Sono contenta delle mie ragazze perché si sono trovate a giocare contro una compagine molto forte, contro ragazze che giocano in A2. Quindi la nostra vittoria vale ancora di più perché siamo riusciti con la nostra volontà e tenacia a vincere due partite importantissime. È una grossissima soddisfazione, mi complimento e ringrazio i coach e lo staff tecnico”.

Il tabellino:

Basket Pegli – Cestistica Spezzina 61-55

Basket Pegli: Ranisavljevic 24, Arecco 16, Bertini 7, Barberis 6, Magno 4, Gorini 4, Orlandini, Aquilano, Saracino, Calabrese ne, Moya Cordero ne, Ratore ne. All. Conte.

Cestistica Spezzina: Pini 20, Guerrieri 13, Amadei 7, Guzzoni 5, Bagalà 3, Candelori V. 2, Candelori N. 2, Ratti 2, Ciuffardi 1, Moselli ne, Della Margherita ne, Maggi ne. All. Corsolini.