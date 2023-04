Il 6 maggio torna il #Girodizena, premi in palio per chi si muove in bici dal 6 al 28 maggio

Genova. Per il terzo anno consecutivo, un gruppo di ciclisti urbani lavora con passione per trasformare un evento sportivo limitato nel tempo in un’occasione per promuovere l’utilizzo continuativo della bicicletta come mezzo utile per gli spostamenti in città.

In particolare, in contemporanea al Giro d’Italia, si svolge una competizione simbolica tra i ciclisti genovesi, il #girodizena, che prevede di percorrere giornalmente in bici, anche a pedalata assistita, 1/10 della distanza che verrà affrontata dai professionisti per ogni tappa.

Il #girodizena, che quest’anno partirà il 6 maggio, si avvale della collaborazione di #genovaciclabile e FIAB Genova, le due realtà cittadine in prima linea nella promozione della mobilità ciclistica.

Gli organizzatori rivolgono un appello ai numerosi operatori economici che vogliono premiare i ciclisti genovesi (l’anno scorso hanno partecipato 150 ciclisti che hanno percorso 44000km nelle tre settimane del Giro) che si mettono in gioco partecipando al #girodizena: “Se volete contribuire al #girodizena con un premio, anche simbolico, e far conoscere la vostra attività attraverso i nostri canali social scriveteci alla mail info@genovaciclabile.eu e vi contatteremo per prendere accordi.”

La partecipazione al #girodizena avviene mediante registrazione al sito genovaciclabile.eu che permette di inserire i chilometri percorsi per ogni tappa. Verrà quindi stilata una classifica generale dei partecipanti con premi ai primi classificati per le categorie maschile e femminile e numerosi premi a sorteggio.

Ogni dettaglio sull’iniziativa tra cui modalità di adesione e regolamento si possono trovare seguendo il sito web e la pagina Facebook di #genovaciclabile e il sito web di FIAB Genova www.adbgenova.it.