Il 6 maggio a Chiavari il Melanoma day: visite dermatologiche gratuite e una mostra di quadri di Roberta Repetto

Chiavari. Grazie ad un’idea di Gianluca Pistore, Presidente dell’associazione Melanoma Day, quest’anno la giornata di prevenzione si svolgerà a carattere nazionale : sabato 6 maggio l’ Associazione “La pulce nell’ orecchio” aderisce all iniziativa in collaborazione col Cif Chiavari, Officina Imparo e Vado e Farmacia Solari.

Durante la mattinata verranno erogate più di 30 visite dermatologiche gratuite. Le visite saranno prenotabili, fino ad esaurimento posti, SOLO nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 dalle 11 alle 13 e dalle 18.00 alle 19 via wa al numero 3921560551.

In contemporanea sarà possibile visitare una mostra di quadri realizzati da Roberta Repetto (la 40enne di Chiavari morta in seguito all’asportazione di un neo senza che le venisse fatto un prelievo istologico) presso la sala della Torre Civica in via della Cittadella, e ringrazio il Comune di Chiavari per il patrocinio. La mostra sarà aperta dalle 9 alle 12 30 e dalle 15.00 alle 18.30. L inaugurazione è prevista per le ore 11.

L evento si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulle norme di prevenzione del melanoma, una grave forma di tumore della pelle, che, sebbene meno comune di altri, è molto pericoloso a causa della rapidità di diffusione se non individuato precocemente.

“Mia sorella è mancata proprio per un melanoma – ricorda Rita Repetto, fondatrice dell’associazione La pulce nell’orecchio – e offrire visite gratuite e campioni di crema protettiva (grazie alla disponibilità della Farmacia Solari) sono certa sia davvero importante per ricordare l’ importanza della prevenzione ed evitare l’ insorgenza di questa neoplasia. Perché insieme possiamo fare la differenza”.