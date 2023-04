Il 10 aprile riapre il Castello della Pietra di Vobbia, luogo da favola nel cuore dell’entroterra

Vobbia. Due speroni di roccia, una fortezza che sembra uscire da un racconto di Tolkien, nel cuore del Parco dell’Antola. “Comme un enurme mostro, fulminòo ne l’impeto de un urlo contra-o çe” (come un enorme mostro fulminato nell’impeto di un urlo contro il cielo).

L’immagine suggestiva è di Edoardo Firpo, poeta dialettale genovese. Ancora oggi, questa descrizione si addice perfettamente al Castello della Pietra, da mille anni incredibile monumento costruito tra i due speroni rocciosi a dominio della Valle di Vobbia e una delle più importanti attrazioni dell’entroterra genovese.

Dal 10 aprile e fino al 29 ottobre sarà di nuovo possibile visitare il magnifico maniero, gioiello nascosto della Val Vobbia. Castello che presto sarà protagonista di uno speciale della trasmissione televisiva Geo&geo.

Ogni sabato, domenica e festivi, 5 turni a partire dalle 10.30 vedranno impegnate le esperte guide del Parco dell’Antola ad accompagnare famiglie, escursionisti e curiosi all’interno delle sale del Castello tra cisterne, segrete, camini, scale, posti di guardia e camminamenti di ronda.

Tra racconti storici, ambienti naturali peculiari – che hanno fatto sì l’area rientrasse nella Rete Natura 2000 – e antiche testimonianze della produzione del carbone da legna e dell’utilizzo del castagno, il percorso porta al Castello della Pietra, sapientemente arroccato tra due torrioni di roccia (puddinga).

Simbolo tra i più noti del Parco dell’Antola, capolavoro dell’architettura castellana ligure, la roccaforte medievale rappresenta il più originale dei manieri che durante l’epoca dei feudi imperiali dominavano le valli risalenti verso il Monte Antola, immerso in un ambiente naturale peculiare che ha fatto sì che l’area rientrasse nella Rete Natura 2000 come Zona Speciale di Conservazione.

Non esiste una data certa della sua fondazione, ma si ipotizza che risalga al 1000 d.C. e controllasse la zona comprendente l’Alta Valle Scrivia e Borbera travalicando il colle di San Fermo. Imprendibile roccaforte, nell’epoca dei feudi imperiali dominava le valli risalenti verso il Monte Antola e, negli anni, passò di mano tra vari signori e nobili famiglie genovesi fino al trattato di Campoformio (1797) che sanciva la fine dell’epoca feudale, dopo cui subì una fase di abbandono.

Il castello, riaperto nel 1993, è visitabile negli ambienti interni grazie a oculati interventi di recupero.

Aperture:

Sabato, domenica e festivi

Orario visite guidate: 10.30 – 12.00 – 13.30 – 15.00 – 16.30.

L’ingresso è consentito a max. 25 persone per turno;

Tariffe biglietti d’ingresso:

intero 5,00€

ridotto 4,00€, per bambini da 6 a 12 anni e over 65

gratuito per bambini sotto i 6 anni, disabili e loro accompagnatore, guide abilitate nell’esercizio dell’attività