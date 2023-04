I sindacati su Aster: “La semplificazione normativa voluta dal Comune penalizza la società”

Genova. “Le semplificazioni che la giunta comunale di Genova approva in queste settimane sono di fatto una complicazione per A.S.Ter. Siamo fortemente preoccupati delle modifiche imposta dal DG del Comune rispetto alle procedure di rottura suolo per la città di Genova. Di fatto questa semplificazione sottrae del lavoro di A.S.Ter., lavoro che l’azienda svolge da più di 20 anni a con le procedure richieste dal comune stesso sul contratto di servizio tra comune e A.S.Ter. s.p.a.”.

Così spiegano il funzionario Filctem Cgil Genova Fabio Barbero, il segretario generale Femca Cisl Liguria Romeo Bregata ed Elisabetta Colli della segreteria regionale Uiltec Liguria.

“Siamo molto preoccupati perché questo depauperamento del contratto di servizio sta impoverendo questa azienda dei lavori economicamente sostanziali alla base del bilancio e della stabilità aziendale.Apprendiamo poi con stupore dell’eventuale percorso di assegnazione della manutenzione del verde del comune di Arenzano, non siamo mai stati contrari all’allargamento del perimetro di competenza di questa azienda, anzi da un anno circa chiediamo un incontro specifico alla città metropolitana proprio su questo tema senza nessun riscontro. Abbiamo firmato accordi con questa amministrazione per far crescere questa azienda, stabilizzando equilibri spesso molto complicati come l’appalto sull’illuminazione, ma sempre con lo stesso obiettivo, rafforzare economicamente A.S.Ter”.

“Questo ci sembra non stia avvenendo, anzi, sono senza dubbio aumentati i dipendenti e ben venga la riduzione della media anagrafica dei lavoratori, ma senza un contratto di servizio solido che vede obiettivi a lungo termine abbiamo il concreto timore che possa crollare tutto il sistema. Lavori “spot” legati al PNNR danno l’impressione di aumentare il lavoro nell’immediato ma purtroppo non danno garanzie per il futuro. Vogliamo risposte immediate! Non crediamo più nelle parole”, proseguono i sindacati.

“Fatti, ci vogliono fatti concreti per questa azienda che garantiscano il presente e il futuro di tutti i dipendenti. Come OOSS di categoria siamo pronti ad affrontare ogni strada, dalla concertazione di eventuali accordi ad azioni di forza come l’apertura di un eventuale stato di agitazione che continuando cosi non tarderà ad arrivare”, concludono i sindacalisti.