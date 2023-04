I racconti della peste: la finzione estrema come rimedio alla bruttura della pandemia

Genova. Giovanni Boccaccio, il duca Ugolino, Aminta (contessa di Santa Croce), Filomena e Panfilo. Sono i cinque personaggi protagonisti della pièce del 2015 i Racconti della Peste, del premio Nobel Mario Vargas Llosa (che la interpretò anche sul palco), in scena sino al 22 aprile al Teatro Duse.

Cinque persone di classi sociali differenti che decidono di affrontare la peste del 1348 a Firenze rinchiudendosi in una villa raccontando storie. L’ispirazione è chiaramente il Decameron, tanto che Boccaccio è appunto uno dei protagonisti, Filomena e Panfilo sono due dei dieci giovani che daranno vita ai racconti, e qualche sua novella viene messa in scena (Federigo degli Alberighi, Masetto da Lamporecchio), ma la differenza sta proprio nel fatto che i personaggi non raccontano, ma interpretano direttamente i personaggi delle loro storie. Lo spettatore all’inizio potrebbe faticare perché la narrazione non separa subito in modo netto realtà e fiction. Quando però si entra nel meccanismo, ci si lascia trasportare volentieri senza domandarsi troppo fin dove arriva la finzione e dove la verità.

La co-produzione del Teatro Nazionale di Genova e del Teatro Stabile di Catania piace ad adulti e ragazzi, a giudicare dai giudizi ascoltati in platea.

In una scenografia (Anna Varaldo, che cura anche i costumi) caratterizzata da una piattaforma rotante che sovrasta oggetti vari e immondizia contemporanea, i cinque si muovono sicuri, attingendo elementi dalla stessa scena per trasformarsi nei vari personaggi. Le luci di Gaetano La Mela rendono la piattaforma quasi una finta prigione, visto che i personaggi quasi si stupiscono di poterla attraversare, ma le donano anche una sorta di aura protettiva rispetto al caos esterno e donano le giuste sottolineature ai vari protagonisti.

Ecco allora il gioco del racconto, della finzione, che diventa lo strumento attraverso cui affrontare una pandemia, per non impazzire, per restare umani. Un aspetto che, con il Covid, abbiamo imparato a conoscere bene: storie dolorose, divertenti, di un erotismo a volte ingenuo e comico.

Attori in parte, con Roberto Serpi-Boccaccio sempre pronto a spiegare il significato della letteratura, ma anche a calarsi in personaggi che ispirano subito simpatia, la coppia Filomena (Giorgia Coco) e Panfilo (Valerio Santi) molto energica e frizzante, più matura e complessa l’interazione tra Ugolino (Angelo Tosto) e Aminta (Barbara Gallo). Quest’ultima, algida e distaccata anche quando sputa parole d’odio.

La regia di Carlo Sciaccaluga esalta le interazioni tra i vari personaggi, ne sottolinea la gestualità, gioca con la scenografia attraverso trovate esilaranti come la madre badessa con un copricapo in polistirolo o la rappresentazione dell’atto sessuale con flacone e imbuto, ma è anche capace di colpire quando la storia si fa dramma e violenza nei confronti della povera quindicenne Aminta offerta a un bruto (dalle sembianze di uno dei Mamuthones, maschera sarda) perché rifiuta il vecchio marito. Proprio Aminta, che in teoria dovrebbe apparire di diversa natura rispetto agli altri fuggiaschi, essendo una creazione dello stesso duca, qui invece sembra più inserita rispetto a quanto indichi Vargas Llosa nel suo testo, ma attenzione: è l’unica a essere già sul palco e a rimanerci quando tutti arrivano dalla platea e se ne vanno quando la pandemia è finita. Sciaccaluga risolve visivamente in questo modo la questione.

Mercoledì e venerdì lo spettacolo inizia alle ore 20.30, giovedì e sabato alle 19.30, domenica alle 16. Lunedì riposo.