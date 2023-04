I poliziotti trovano e salvano un 57enne: si era nascosto dentro Forte Sperone per togliersi la vita

Genova. Voleva farla finita, ed era andato nella zona dei forti per compiere il gesto estremo. L’uomo, un genovese di 57 anni, quel pomeriggio aveva anche lasciato un messaggio alla sorella: “Perdonatemi, sto soffrendo troppo, so che non è giusto ma non vedo futuro. Grazie di cuore dell’aiuto, vi voglio bene”.

Poi aveva preso lo scooter e lo ha parcheggiato al Peralto. Le ricerche dell’uomo erano cominciate nel pomeriggio di ieri con i vigili del fuoco , la protezione civile e le unità cinofile. Alle 19 gli agenti del commissariato di Cornigliano si sono uniti alla ricerca dell’uomo e grazie al fatto che uno dei poliziotti, residente in zona, conosceva bene i sentieri dei forti, si sono divisi percorrendo anche i sentieri più più impervi. A un certo punto, arrivati al forte Sperone i poliziotti hanno visto il cancello socchiuso e subito dopo alcune impronte nel fango. Perlustrando il forte hanno visto un uomo raniccchiato in un angolo e si sono avvicinati con cautela.

L’uomo era in ipotermia e in forte stato di choc e lo hanno coperto con una giacca della divisa. Il 57enne ha raccontato che voleva farla finita, perché a causa di problemi con la ex non riusciva nemmeno più a vedere il figlio, ha detto disperato che si sentiva solo e non ce la faceva più. Già due anni prima aveva provato a togliersi la vita: lo ha raccontato lui stesso ai poliziotti che hanno notato vecchie cicatrici sui polsi.

I poliziotti hanno chiamato il 118 e si sono divisi. Uno è rimasto accanto all’uomo che aveva nella tasca dei pantaloni una lametta: ad un certo punto, arrivati i soccorsi, distraendolo gliel’hanno tolta di tasca. L’uomo, non senza difficoltà e grazie al supporto del soccorso alpino è stato preso in carico dai militi del 118 che lo hanno portato all’ospedale Villa Scassi e da lì, dopo un colloquio con lo psichiatra del pronto soccorso è stato trasferito nella clinica psichiatrica del San Martino.