I medici del Galliera rispondono ai dubbi dei cittadini su salute e malattie

Genova. A partire da lunedì 17 aprile e fino al 20 novembre, alle 17, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terrà un ciclo di incontri, a ingresso libero e gratuito, dal titolo “La Salute in Comune”, iniziativa organizzata e promossa dall’E.O. Ospedali Galliera in collaborazione con il Comune di Genova.

Si tratterà di una serie di appuntamenti con l’informazione sanitaria, proposti in chiave divulgativa sul benessere, gli stili di vita, le più frequenti problematiche relative alla salute, ma anche l’approccio ad alcuni temi di attualità sociale come la violenza sulle donne.

L’intento dell’iniziativa è quella di offrire ai genovesi la possibilità di confrontarsi con i professionisti del Galliera su vari argomenti legati al raggiungimento e al mantenimento della buona salute fisica e psichica, per diventare protagonisti della propria salute.

“Lo scopo di questi incontri – spiega Francesco Quaglia, direttore generale del Galliera – è quello di promuovere l’importanza della prevenzione, sensibilizzando i cittadini su uno stile di vita sano ed equilibrato per prevenire malattie croniche. I nostri medici, partendo da un argomento specifico di salute, metteranno a disposizione la loro competenza e professionalità rispondendo a domande, chiarendo dubbi e fornendo anche informazioni utili, di servizio, attraverso un linguaggio semplice e divulgativo. La salute è un bene primario ed è meritorio che il Comune sia attivo nell’impegno di divulgazione di questa iniziativa supportando il nostro ospedale e i nostri professionisti”.

Il primo incontro, lunedì 17 aprile alle 17, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Genova Marco Bucci e del prefetto di Genova Renato Franceschelli. La prima giornata avrà il titolo “Giù le mani! L’impegno del Galliera contro la violenza sulle donne”, si terrà lunedì 17 aprile, in occasione dell’(H)Open week sulla salute della donna.

E non è un caso che questo delicato tema sia stato il primo a essere inserito nel calendario della “Salute in Comune” in quanto, l’ospedale Galliera dal 2010 ha attivato un progetto di accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza che accedono in Pronto Soccorso con l’inclusione degli psicologi, come figure dedicate al tema della violenza e delle categorie vulnerabili L’intervento si basa sulla logica interdisciplinare che vede la collaborazione tra infermiere, medico, psicologo, assistente sanitario e anche il lavoro in rete con i Centri antiviolenza, i Servizi territoriali, le Procure e le forze dell’ordine.

Relatori del primo incontro saranno: Paolo Cremonesi, Direttore S.C. Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza – D.E.A. E.O. Ospedali Galliera – Genova; Francesco Cozzi, già procuratore della Repubblica di Genova, coordinatore reati contro le fasce deboli e Garante dell’Ateneo di Genova.

Si continuerà mercoledì 10 maggio con l’incontro dal titolo “Senti chi parla”, in occasione della Giornata delle ostetriche e via via, a cadenza mensile, si parlerà di incontinenza urinaria, prevenzione del melanoma, prevenzione cardiovascolare, del tumore al pancreas, fino a toccare il tema dell’obesità. Qui il programma.